Организаторы демонстрации поддержки палестинцев в Париже отказываются соблюдать запрет суда

Французская полиция запретила демонстрацию в поддержку палестинцев в четверг, 13 мая, опасаясь, что она, как и аналогичная демонстрация в 2014 году, перерастет в насилие.

Демонстрация приурочена к так называемому дню палестинской катастрофы (Накба), в память о том, как сотни тысяч арабов покинули территорию современного Израиля после основания еврейского государства в 1948 году.

Мнение организаторов

Организаторы демонстрации объявили, что решение суда будет обжаловано в высшем административном суде Франции - Государственном совете.

Один из юристов организаторов назвал запрет "несоразмерным" и "политически мотивированным".

В то же время организаторы заявили, что не намерены отменять запланированную на субботу демонстрацию.

"Мы отказываемся замалчивать нашу солидарность с палестинцами и нас не удастся удержать от демонстрации", - заявила Палестинская ассоциация региона Эль-де-Франс и другие организации, призывающие к демонстрации, вскоре после решения суда.

Среди 30 организаций, организующих акцию протеста, запланированную на субботу, - так называемые антифашисты и недавно сформированная Антикапиталистическая партия.

"Мы не заинтересованы в применении насилия", - сказала Полина Саленж, пресс-секретарь Антикапиталистической партии.

"Мы будем принимать участие в демонстрациях солидарности с палестинцами, независимо от того, разрешены они или нет".

Полиция Парижа уже приказала закрыть магазины на месте предполагаемой несанкционированной демонстрации из-за опасений по поводу беспорядков протестующих.

Ранее представители Палестинской ассоциации заявили AFP, что Франция была "единственной демократической страной, которая запретила эти демонстрации".

Позиция государства

Между тем, начальник полиции Парижа Дидье Лалман указал, что демонстрация может вызвать "серьезное нарушение общественного порядка", а также обеспокоенность по поводу угрозы "синагогам и интересам Израиля".

В 2014 году, когда прошли акции протеста против продолжавшейся в то время израильской военной операции в секторе Газа, демонстранты напали на одну из парижских синагог и еврейские магазины.

На этот раз кроме израильтян протестующие также хотят выступить и против Франции, утверждая, что Париж слишком благосклонно относится к Израилю.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования израильским жертвам ракет, выпущенных палестинскими боевиками в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу.

Между тем отношение французских политиков к запрету демонстраций в целом соответствует их партийной принадлежности.

Пока основанная Макроном правящая центристская партия "Вперед, республика!" (LREM), а также оппозиционные правые поддерживают запрет, левые называют его неприемлемым ограничением свободы выражения мнений.

Однако мэр Парижа Анна Идальго, представляющая оппозиционных социалистов, признала, что правительство приняло "умное" решение.

В четверг министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил начальникам полиции других городов внимательно следить за ходом запланированных демонстраций и, при необходимости, запретить их, а также усилить охрану объектов, связанных с еврейской общиной.

Во Франции проживает третья по величине еврейская община в мире после Израиля и США.

Полиция Марселя также запретила марш в поддержку палестинцев, но разрешила провести митинг в фиксированном месте.

В Страсбурге же протест полностью запретили.

Между тем полиция Лиона и Бордо сообщила AFP, что в этих городах нет ограничений на проведение демонстраций.