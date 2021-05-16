"А так все красиво начиналось…": Гарик Харламов о разводе с Асмус

СМИ ранее писали, что после развода артист обосновался в московской квартире, а актриса вместе с дочкой Настей осталась на Рублевке в четырехэтажном особняке. Поклонники восхищались щедростью юмориста, ведь особняк стоит 100 миллионов рублей (1,1 миллион евро). Однако это оказалось не так.

Во время выпуска Comedy Club звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пригласила Харламова в театр на спектакль, в котором она играет главную роль. На что Гарик ей возразил: "Мне опасно ходить в театр. Я вот походил семь лет, и все - половины дома нет. А так все красиво начиналось…".

Издание "Комсомольская правда" пишет, что особняк был куплен Харламовым в 2014 году. Он построен на одном из самых больших участков в закрытом поселке на Рублевке - почти восемь соток. В доме мраморные полы, мебель из натурального дерева и кожи. Интерьер украшен колоннами и хрустальными люстрами, есть камин, мебель преимущественно белая.

Рядом с домом расположена школа "Президент", где учится дочь Кристины и Гарика.

В разговоре с Александром Цыпкиным года назад Асмус отмечала: "Ты думаешь, на этот дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, - общее. Все, что зарабатываю я, - мое".

Ранее Кристина отметила, что Харламов очень обижен на нее.

"Все сложно... Он очень обижен на меня", - написала она, сопроводив текст эмодзи в виде разбитого сердца.

Актриса также раскрыла некоторые подробности развода. Она указала, что подавала на него до участия в скандальном фильме "Текст", еще полтора года назад.

Напомним, в октябре 2019 года в прокат вышел фильм "Текст", который вызвал резонанс в обществе. Некоторым зрителям постельная сцена с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского показалась слишком реалистичной и документальной. Ходили слухи, что этот момент и стал причиной развода актрисы и Гарика Харламова. Однако экс-супруги опровергли их.