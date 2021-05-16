"Меня били по голове": жена латвийского рэпера, обвиненного в насилии, о конфликтах и приезде полиции

Напомним, в понедельник, 10 мая, широкий резонанс вызвала запись в Twitter, из которой стало понятно, что одного из участников популярного латвийского музыкального коллектива Singapūras satīns обвиняют в домашнем насилии.

Его супруга Майрита объяснила СМИ, почему просит финансовой помощи, а также как чувствует себя сейчас, когда их отношения с музыкантом активно обсуждаются в обществе:

"Конечно, есть финансовая зависимость. Кроме того, не только то, что дети еще маленькие. Второе, что пандемия очень повлияла на мою работу, а я очень завишу от других людей".

Она также рассказала какое насилие пережила: "Меня били по голове. Если бы из-за эмоционального насилия были бы видны синяки, то я была бы один ходячий синяк. И я не могу ничего доказать".

Один из вызовов в семью исполнителя был зарегистрирован в 2018 году. В этом году Госполиция наведывалась в дом к участнику группы Singapūras satīns два раза. Первый раз - 18 марта. Тогда женщина обратилась в больницу, где зарегистрировали ушиб головы. Майрита чувствовала унижение после того, как приезжала полиция, а также после комментариев медика в клинике. Женщина отметила, что врач намекала на то, что им нравится так жить. Она старалась уговорить не обращаться за медицинской помощью, потому что ничего страшного не произошло.

Подруга Майриты обратилась в полицию через несколько дней. В правоохранительных органах это подтвердили. Через месяц она вновь вызвала полицию из-за физического и эмоционального насилия. На месте происшествия был составлен документ для Рижской социальной службы. Женщина его подписала, но в службе этого документа не было обнаружено. Ведомство пообещало разобраться.

После обвинений, прозвучавших в СМИ, Кристапс Струбергс сделал заявление:

"Я никогда, НИКОГДА не бил Майриту, или еще как-либо на нее физически воздействовал. И любой журналист, который просит меня прокомментировать, получит только этот ответ. Какими словами мне еще надо это сказать?

Музыкант отрицает, что финансово не содержит и не поддерживает детей, добавив, что есть выписки из банковских счетов и другие документы. Струбергс подчеркивает, что эти документы адвокат предоставит суду.

Правда, Кристапс не отрицает, что полиция вмешивалась в семейный конфликт:

"Но, к сожалению, это единственный правдивый факт в речи моей бывшей спутницы. Потому что пострадавший в этой ситуации совсем не она".