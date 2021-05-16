Бетонные блоки на улице Маскавас: безопасность или угроза дорожному движению?
В течение некоторого времени на улице Маскавас в Румбуле были введены улучшения дорожного движения, после чего вождение стало еще более опасным.
В течение некоторого времени на улице Маскавас в Румбуле были введены улучшения дорожного движения, после чего вождение стало еще более опасным.
Здесь, на Даугавпилсском шоссе, на окраине Риги, между полосами проезжей части в несколько километров длиной создан барьер из железобетонных блоков, который закрывает обзор и создает потенциально опасные ситуации при повороте автомобилистов в обратном направлении или с прилегающих территорий на улице Маскавас.
Шедевр дорожного строительства, который с точки зрения безопасности дорожного движения похож на "Польшу в 1994 году", может увидеть и оценить любой желающий, только стоит брать во внимание, что это зона повышенного риска, где даже установлены дорожные знаки не отражают реальную ситуацию и представляют угрозу безопасности.
Видео: сюжет программы Zebra
"Даже хорошие водители могут повернуть налево или даже выехать на встречную полосу. Очевидно, что человек, отвечающий за безопасность дорожного движения, здесь не особенно углублялся", - говорит Паул Тимротс, ведущий программы Zebra.
Тимротс также убедился, что за бетонными стенами, разделяющими дорогу, видны только крыши автомобилей, движущихся в противоположном направлении, но не огни, что еще больше увеличивает риски в темное время суток.
"Глядя на этот участок дороги, можно сделать вывод, что было израсходовано несколько километров бетонных блоков, единственным логическим объяснением чего могла бы быть защита от лобовых столкновений. Часто ли такие столкновения случались здесь в прошлом? Кажется, нет. Однако в результате у каждой точки выхода создан бетонный трамплин, на котором автомобиль можно "поднять в воздух" в лучших традициях сериала "Кобра". На этом участке дороги водителям нужно быть особенно осторожными", - заключает Тимротс.