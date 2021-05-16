Бетонные блоки на улице Маскавас: безопасность или угроза дорожному движению?

Здесь, на Даугавпилсском шоссе, на окраине Риги, между полосами проезжей части в несколько километров длиной создан барьер из железобетонных блоков, который закрывает обзор и создает потенциально опасные ситуации при повороте автомобилистов в обратном направлении или с прилегающих территорий на улице Маскавас.

Шедевр дорожного строительства, который с точки зрения безопасности дорожного движения похож на "Польшу в 1994 году", может увидеть и оценить любой желающий, только стоит брать во внимание, что это зона повышенного риска, где даже установлены дорожные знаки не отражают реальную ситуацию и представляют угрозу безопасности.

Видео: сюжет программы Zebra

"Даже хорошие водители могут повернуть налево или даже выехать на встречную полосу. Очевидно, что человек, отвечающий за безопасность дорожного движения, здесь не особенно углублялся", - говорит Паул Тимротс, ведущий программы Zebra.

Тимротс также убедился, что за бетонными стенами, разделяющими дорогу, видны только крыши автомобилей, движущихся в противоположном направлении, но не огни, что еще больше увеличивает риски в темное время суток.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma Zebra