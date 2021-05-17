Гендерно-нейтральная "Золушка", темнокожая Анна Болейн и "Русалочка". Почему это не страшно?

В киноиндустрии происходит революция. Все больше темнокожих, ЛГБТ и квир-персонажей появляется в современных кинофильмах. В новой версии "Золушки" главная роль досталась кубино-американской певице Камилле Кабельо, а принца Роберта сыграл британец Николас Голицын.

Напомним, недавно стриминговые платформы Netflix и Amazon Studios, а также американская актриса Скарлетт Йоханссон объявили бойкот Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) из-за отсутствия темнокожих в них. Компании отказались выдвигать свои фильмы и сериалы на премию "Золотой глобус". Их поддержал актер Том Круз, который вернул статуэтки "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильмах "Джерри Магуайр" (1997) и "Рожденный четвертого июля" (1990), а также за лучшую мужскую роль второго плана в "Магнолии" (2000).

Следует отметить, что новость о появлении гендерно-нейтрального или гей-персонажа в кино - это совсем не новость. Ранее в экранизации "Красавицы и чудовища" от Disney впервые появился персонаж-гей. Это был Лефу - местный житель, подельник главного антагониста Гастона (Люк Эванс), к которому Лефу и начинает в какой-то момент испытывать чувства. Сначала он просто им восхищается, а потом у него возникает желание его поцеловать.

Еще в 2020 году на Netflix вышел мини-сериал Райана Мёрфи и Иэна Бреннана "Голливуд", в котором попытались пофантазировать, что было бы, если бы в 1947 году в Голливуде не было бы гомофобии, мизогинии, расизма и сексизма.

Что касается темнокожих героинь, то в 2019 году ажиотаж вызвала новость, что компания Disney утвердила темнокожую актрису Хэлли Бейли на роль Ариэль в новом римейке классического мультфильма "Русалочка". Этот выбор сразу вызвал массу вопросов. Тут стоит заметить, что появление темнокожих главных персонажей для Disney совсем не новинка. Еще в 2009 году в мультфильме "Принцесса-лягушка" в роли главного персонажа была темнокожая девушка, а современному зрителю совсем не кажется удивительным, что Мэри Джейн в "Человеке-пауке" или Эйприл О'Нил в мультфильме "Черепашки-нинзя" - темнокожие.

Также недавно в Сети появился трейлер сериала "Анна Болейн", премьера которого состоится на Channel 5 в конце мая. Главную героиню в нем сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Ранее выбор актрисы с таким цветом кожи на роль королевы Англии вызвал жаркие споры в Интернете.

Телеканал "Дождь" обсудил появление темнокожих и гендерно-нейтральных персонажей в современном кино с кинокритиком Егором Москвитиным.