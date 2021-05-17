Пн, 17.05.2021
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Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
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Гендерно-нейтральная "Золушка", темнокожая Анна Болейн и "Русалочка". Почему это не страшно?

На прошлой неделе издание Entertainment Weekly опубликовало дебютные кадры из мюзикла "Золушка" от Amazon Prime Video. В нем фея-крестная превратилась в гендерно-нейтрального персонажа по имени Fab G в исполнении открытого темнокожего гея Билли Портера. Такая экранизация вызвала жаркие споры в Сети. 

В киноиндустрии происходит революция. Все больше темнокожих, ЛГБТ и квир-персонажей появляется в современных кинофильмах. В новой версии "Золушки" главная роль досталась кубино-американской певице Камилле Кабельо, а принца Роберта сыграл британец Николас Голицын. 

Напомним, недавно стриминговые платформы Netflix и Amazon Studios, а также американская актриса Скарлетт Йоханссон объявили бойкот Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) из-за отсутствия темнокожих в них. Компании отказались выдвигать свои фильмы и сериалы на премию "Золотой глобус". Их поддержал актер Том Круз, который вернул статуэтки "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильмах "Джерри Магуайр" (1997) и "Рожденный четвертого июля" (1990), а также за лучшую мужскую роль второго плана в "Магнолии" (2000).

Следует отметить, что новость о появлении гендерно-нейтрального или гей-персонажа в кино - это совсем не новость. Ранее в экранизации "Красавицы и чудовища" от Disney впервые появился персонаж-гей. Это был Лефу - местный житель, подельник главного антагониста Гастона (Люк Эванс), к которому Лефу и начинает в какой-то момент испытывать чувства. Сначала он просто им восхищается, а потом у него возникает желание его поцеловать.

Еще в 2020 году на Netflix вышел мини-сериал Райана Мёрфи и Иэна Бреннана "Голливуд", в котором попытались пофантазировать, что было бы, если бы в 1947 году в Голливуде не было бы гомофобии, мизогинии, расизма и сексизма. 

Что касается темнокожих героинь, то в 2019 году ажиотаж вызвала новость, что компания Disney утвердила темнокожую актрису Хэлли Бейли на роль Ариэль в новом римейке классического мультфильма "Русалочка". Этот выбор сразу вызвал массу вопросов. Тут стоит заметить, что появление темнокожих главных персонажей для Disney совсем не новинка. Еще в 2009 году в мультфильме "Принцесса-лягушка" в роли главного персонажа была темнокожая девушка, а современному зрителю совсем не кажется удивительным, что Мэри Джейн в "Человеке-пауке" или Эйприл О'Нил в мультфильме "Черепашки-нинзя" - темнокожие.

Также недавно в Сети появился трейлер сериала "Анна Болейн", премьера которого состоится на Channel 5 в конце мая. Главную героиню в нем сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Ранее выбор актрисы с таким цветом кожи на роль королевы Англии вызвал жаркие споры в Интернете. 

Телеканал "Дождь" обсудил появление темнокожих и гендерно-нейтральных персонажей в современном кино с кинокритиком Егором Москвитиным. 

Москвитин отметил, что ему нравится эта идея. Потому что простые ремейки анимаций с актерами имеют мало смысла, а так становится интересно. Он также рад, что это Amazon, а не Disney.

"Это абсолютно не страшно, потому что сама природа актерства - она абсолютно андрогинна. Андрогинность - это, напомню, когда ни маскулинность, ни феминность не определяет, кем ты являешься. То есть был театр кабуки, был театр Шекспира, и всегда это всем нравилось, и все это легко принимали. Так что ничего страшного, мне кажется", - считает Москвитин.

Он не отрицает, что будет доза определенного хейта, но постепенно идет привыкание. Киноиндустрия понемногу выводит таких персонажей на экраны. Если бы не пандемия, то на экраны вышел бы семейный рождественский фильм про однополую пару. Сейчас он побил рекорды на стриминговых платформах. Потому Москвитин полагает, что американцы к этому полностью готовы.  

Егор Москвитин заметил, что и в русской культуре есть гендерно-нейтральные персонажи, к примеру в фольклоре или даже Верка Сердючка. Но кинокритик и драматург Николай Гостюхин, считает, что не всегда такие персонажи могут смотреться на экране органично.

Напомним, на премии "Оскар" были введены новые нормы, которые будут действовать с 2024 года. В номинацию "Лучший фильм", например, смогут попасть только те картины, которые соответствуют как минимум двум новым стандартам: по крайней мере одну из главных или второстепенных ролей должен играть представитель расового меньшинства (азиат, афроамериканец, латиноамериканец, коренные американцы, жители Аляски или другие недостаточно представленные этнические меньшинства), по меньшей мере 30% актеров второго плана должны быть женщинами, представителями расового или этнического меньшинства, ЛГБТК+, людьми с инвалидностью, сюжет должен быть направлен на освещение группы, которая мало представлена: женщины, расовые или этнические меньшинства, ЛГБТК+, люди с инвалидностью, а в команде, которая работает над фильмом, должны быть представители разных этнических групп.

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