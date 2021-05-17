Гендерно-нейтральная "Золушка", темнокожая Анна Болейн и "Русалочка". Почему это не страшно?

"Это абсолютно не страшно, потому что сама природа актерства - она абсолютно андрогинна. Андрогинность - это, напомню, когда ни маскулинность, ни феминность не определяет, кем ты являешься. То есть был театр кабуки, был театр Шекспира, и всегда это всем нравилось, и все это легко принимали. Так что ничего страшного, мне кажется", - считает Москвитин.
Он не отрицает, что будет доза определенного хейта, но постепенно идет привыкание. Киноиндустрия понемногу выводит таких персонажей на экраны. Если бы не пандемия, то на экраны вышел бы семейный рождественский фильм про однополую пару. Сейчас он побил рекорды на стриминговых платформах. Потому Москвитин полагает, что американцы к этому полностью готовы.
Егор Москвитин заметил, что и в русской культуре есть гендерно-нейтральные персонажи, к примеру в фольклоре или даже Верка Сердючка. Но кинокритик и драматург Николай Гостюхин, считает, что не всегда такие персонажи могут смотреться на экране органично.
Напомним, на премии "Оскар" были введены новые нормы, которые будут действовать с 2024 года. В номинацию "Лучший фильм", например, смогут попасть только те картины, которые соответствуют как минимум двум новым стандартам: по крайней мере одну из главных или второстепенных ролей должен играть представитель расового меньшинства (азиат, афроамериканец, латиноамериканец, коренные американцы, жители Аляски или другие недостаточно представленные этнические меньшинства), по меньшей мере 30% актеров второго плана должны быть женщинами, представителями расового или этнического меньшинства, ЛГБТК+, людьми с инвалидностью, сюжет должен быть направлен на освещение группы, которая мало представлена: женщины, расовые или этнические меньшинства, ЛГБТК+, люди с инвалидностью, а в команде, которая работает над фильмом, должны быть представители разных этнических групп.