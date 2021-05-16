Парковочная коррупция: KNAB отчитал двух политиков

В KNAB подчеркивают, что Войка, передав разрешение на стоянку транспортных средств, выданное ей как депутату Сейма, своему помощнику, действовала вопреки нормативным актам.

Как стало известно агентству LETA в Бюро, нарушение в отдельных случаях было совершено в период с осени 2019 года по ноябрь 2020 года.

Аналогичное нарушение совершил тогдашний депутат Сейма Блуке. Нарушение в некоторых случаях было совершено в период с начала 2019 года по ноябрь 2020 года.

История повторяется

Блуке лишилась депутатского мандата в конце прошлого года после того, как в Сейм вернулся уходящий в отставку министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, который сам потерял работу из-за того, что использовал разрешение на парковку, выданное другому человеку, и первоначально утверждал, что он этого не делал.

Блуке не потеряла работу, потому что в конце года она стала парламентским секретарем VARAM, возглавляемого преемником Пуце Артуром Томом Плешсом (AP).

В обоих случаях KNAB отказал в возбуждении дела об административном правонарушении, объявив выговор.

В конце прошлого года KNAB оштрафовал Войку на 100 евро за запрещенное объединение позиций.