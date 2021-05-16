Вс, 16.05.2021
Правительство продолжит финансово поддерживать полностью закрытые из-за Covid-19 секторы экономики столько, сколько будут действовать ограничения. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
1

Парковочная коррупция: KNAB отчитал двух политиков

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сделало выговор депутату Сейма Инесе Войке (AP) и бывшему депутату, нынешнему секретарю парламента Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Даце Блуке (AP) за передачу разрешения на парковку своим помощникам.

В KNAB подчеркивают, что Войка, передав разрешение на стоянку транспортных средств, выданное ей как депутату Сейма, своему помощнику, действовала вопреки нормативным актам.

Как стало известно агентству LETA в Бюро, нарушение в отдельных случаях было совершено в период с осени 2019 года по ноябрь 2020 года.

Аналогичное нарушение совершил тогдашний депутат Сейма Блуке. Нарушение в некоторых случаях было совершено в период с начала 2019 года по ноябрь 2020 года.

История повторяется

Блуке лишилась депутатского мандата в конце прошлого года после того, как в Сейм вернулся уходящий в отставку министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, который сам потерял работу из-за того, что использовал разрешение на парковку, выданное другому человеку, и первоначально утверждал, что он этого не делал.

Блуке не потеряла работу, потому что в конце года она стала парламентским секретарем VARAM, возглавляемого преемником Пуце Артуром Томом Плешсом (AP).

В обоих случаях KNAB отказал в возбуждении дела об административном правонарушении, объявив выговор.

В конце прошлого года KNAB оштрафовал Войку на 100 евро за запрещенное объединение позиций.

В период с ноября 2018 года по июнь 2020 года Войка совмещала должность госслужащего депутата Сейма с запрещенной должностью в частной компании Earthbanc.

НАВЕРХ
Back