Рапунцель существует! Женщина за тридцать лет отрастила косу длиной почти 2 метра

Тридцатипятилетняя предпринимательница Алена Кравченко родилась в Одессе. Женщина сознательно отращивает светлые волосы с пятилетнего возраста, когда ее мать сказала, что главным природным даром женщины являются длинные и красивые волосы, пишет dailymail.co.uk.

Как женщина ухаживает за своими длинными волосами?

Оказывается, она их моет всего раз в неделю, ведь на этот процесс уходит ровно полчаса! О сушке волос можно забыть - Алена позволяет волосам высохнуть естественным путем. Помимо простого ухода за волосами, Алена использует питательные маски для волос и сама делает массаж кожи головы, чтобы улучшить кровообращение.

По словам Алены, любой может отрастить такую ​​же внушительную длину волос, как она, если у него есть терпение, а у волос склонность расти.