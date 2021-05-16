Вс, 16.05.2021
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Наджва, мать пятерых детей из сектора Газа

Рапунцель существует! Женщина за тридцать лет отрастила косу длиной почти 2 метра

ФОТО: Ekrānuzņēmums/Instagram

Рапунцель существует! Обладательница этих светло-золотистых волос длиной 198 см уже 30 лет не позволяла парикмахерским ножницам приближаться к ее волосам.

Тридцатипятилетняя предпринимательница Алена Кравченко родилась в Одессе. Женщина сознательно отращивает светлые волосы с пятилетнего возраста, когда ее мать сказала, что главным природным даром женщины являются длинные и красивые волосы, пишет dailymail.co.uk.

Как женщина ухаживает за своими длинными волосами?

Оказывается, она их моет всего раз в неделю, ведь на этот процесс уходит ровно полчаса! О сушке волос можно забыть - Алена позволяет волосам высохнуть естественным путем. Помимо простого ухода за волосами, Алена использует питательные маски для волос и сама делает массаж кожи головы, чтобы улучшить кровообращение.

По словам Алены, любой может отрастить такую ​​же внушительную длину волос, как она, если у него есть терпение, а у волос склонность расти.

Алена демонстрирует свои длинные волосы в социальных сетях, где на ее аккаунт в Instagram подписано более 57 000 человек.

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