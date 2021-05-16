Итальянский истребитель засек в воздушном пространстве Эстонии российский военный самолет

Рано утром в пятницу Центр управления совместными полетами НАТО в немецком Удеме обнаружил самолет неизвестного происхождения, который вылетел из России и летел в западном направлении у побережья Эстонии в Финском заливе. Подразделение авиационной безопасности Италии, базирующееся в Эмари, получило сигнал тревоги, и истребитель F-35 подлетел к неизвестному самолету.
Пилот определил, что это транспортный самолет ВВС России Ан-12. Самолет пролетел над международными водами у берегов Эстонии. По сообщению НАТО, самолет не предоставил план полета и у него был выключен транспондер.
Полеты с выключенным транспондером представляют опасность для воздушного движения, поскольку гражданские самолеты не видят на своих приборах самолеты с выключенными транспондерами.
После обнаружения российского самолета F-35 вернулся на авиабазу Эмари.
Впервые в истории самый современный истребитель в мире F-35 совершил полет с целью обеспечения безопасности воздушного пространства Балтии.
Итальянские истребители F-35A Lightning II начали миссию по обеспечению воздушной безопасности в Эмари 3 мая, заменив немецкие военно-воздушные силы, которые охраняли воздушное пространство Балтии на истребителях Eurofighter Typhoon с конца августа прошлого года.