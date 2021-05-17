СМИ: Гейтс покинул совет Microsoft из-за непристойного поведения

"В 2020 году члены правления Microsoft Corp. решили, что Билл Гейтс должен уйти в отставку из-за расследования, которое провело правление. В ходе данного расследования, стало известно о прошлых романтических отношений миллиардера с сотрудницей Microsoft, которые были признанs непристойным", - пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Как сообщает издание, инженер Microsoft много лет состояла в интимных отношениях с Гейтсом.

Это был "роман почти двадцать лет назад, который обоюдно закончился мирно", - сказала The Wall Street Journal пресс-секретарь Гейтса.

В марте прошлого года Microsoft объявили, что Гейтс покидает совет директоров, чтобы больше времени уделять благотворительности.

3 мая 65-летний Гейтс и его 56-летняя жена Мелинда подали на развод после 27 лет брака.

В 1975 году Гейтс стал соучредителем Microsoft вместе с Полом Алленом.