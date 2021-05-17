Пн, 17.05.2021
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Наджва, мать пятерых детей из сектора Газа

Коронавирус забрал легкие, но житель Эстонии не сдавался, врачи и подавно

Андрес Верро и его врач. ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Из окна палаты 56-летнего Андреса Верро можно увидеть башенный кран. Такие подъемные машины нужны на строительных площадках, где приходится поднимать очень тяжелые грузы на большую высоту. Андрес Верро знает о кранах все - он топ-менеджер в фирме, которая занимается башенными кранами. "Этот кран для больничной пристройки принадлежит нашим конкурентам", - цитирует его Rus.Postimees.

За последние полгода Андрес Верро сам проделал с точки зрения физических и душевных способностей такую работу, которую можно сравнить со способностями башенного крана. Он заболел коронавирусом в декабре. Все началось с обычного насморка у его коллеги, которого позже признали коронапозитивным. А закончилась эта история тем, что Андресу Верро сделали пересадку легких.

На четвертый день болезни в декабре прошлого года, в канун Рождества, Андреса отвезли в больницу. На следующей неделе его подключили к аппарату ИВЛ. Госпитализировали в Таллинн, но очнулся он много недель спустя в Клинике Тартуского университета.

110 дней Андрес Верро жил с помощью аппарата искусственного кровообращения (АИК). Одна канюля находится в бедренной вене, по которой кровь выводится из тела, а другая - в шейной вене, из которой та же кровь, уже обогащенная кислородом с помощью аппарата, возвращается в человеческое тело. Примечательно, что большую часть времени пациент был в сознании и дышал сам, без помощи аппарата ИВЛ. Кислородный обмен обеспечивал как раз АИК, но его дыхательные мышцы работали.

Врачи периодически проверяли, смогут ли легкие пациента восстановиться от повреждений. Чтобы он мог обойтись без системы искусственного кровообращения. Ничего не получалось. Уровень кислорода падал слишком низко, давление подскакивало… Одна возможность - пересадка легких. 

Ко всему готов

"Так как со своей болезнью я был два с половиной месяца в коме, я действительно был готов ко всему, - вспоминает Андрес Верро. - Я понимал, что со своими старыми легкими я могу как-то справиться, но лежа. Однако я не хотел провести остаток жизни в постели".

Поскольку Клиника Тартуского университета уже много лет является членом международной организации по координации донорства органов Scandiatransplant, Эстония имеет право раз в год использовать приоритет при получении донорского органа. Андрес Верро был первым в листе ожидания. Это был его единственный шанс. Несмотря на приоритетную очередь, никто не знает, когда и где найдут подходящий донорский орган. Важно ждать и оставаться живым.

Пандемия коронавируса, которая каждый день увеличивала число пациентов в больнице, привела к строжайшим ограничениям во всех сферах жизни, включая перелеты. Тартуский аэропорт работал лишь по будням. Первая возможность для Андреса Верро получить новые легкие сорвалась - подходящий для трансплантации орган появился в одни из выходных, но у тартуских врачей не было возможности за ним вылететь.

Как пациент может сохранить волю к жизни в такой абсурдной ситуации? Что подобная неопределенность означает для врачей и медсестер отделения интенсивной терапии?

Все вместе они сделали невозможное: подняли Андреса Верро из постели и стали с ним гулять. Чтобы возить аппарат искусственного кровообращения и держать шланги, потребовались две медсестры. Третьим сопровождающим был физиотерапевт, который консультировал пациента, передвигавшегося на ходунках. В первые разы возле них находились также врач из отделения интенсивной терапии и пульмонолог Маргет Сависаар.

Андрес Верро ходил по коридору отделения интенсивной терапии каждый день все больше и больше. В итоге он прошел сотни метров. Такой тренировки в Клинике Тартуского университета ранее никогда не проводилось! До недавнего времени существовало убеждение, что пациент с аппаратом искусственного кровообращения должен быть под наркозом и лежать в кровати.

Редкость во всем мире

Специалист по трансплантации легких Танель Лайсаар объяснил, что трансплантация новых легких человеку с осложнением после коронавируса является новой темой во всем мире. В Скандинавии легкие пересадили трем пациентам с коронавирусом. Научная статья с самым большим числом пациентов, которая опубликована на эту тему, рассказывает об опыте 12 человек из четырех стран.

Безусловно, трансплантация легких в лечении коронавируса - это не обыденное решение, оно может подойти единицам. И в целом это очень сложная тема.

Больному коронавирусом нельзя пересаживать легкие тогда, когда инфекция находится в острой фазе. Прежде всего пациенту нужно избавиться от самой тяжелой части заболевания. В то же время пересадка легких показана в случае, если повреждение легких не проходит. Но никто не знает, после каких повреждений легкие восстановятся, а после каких нет. Восстановление занимает много времени. Но при таком долгом периоде восстановления другие органы могут быть повреждены из-за недостатка кислорода. Это затрудняет принятие решения о том, когда помещать пациента в лист ожидания. И когда он там, дождется ли он новых легких. 

Андрес Верро дождался

Легкие пересадили в воскресенье, 25 апреля. Донора нашли в Швеции, и так как представители клиники, Тарту и аэропорта за это время провели несколько встреч, на этот раз в воскресенье также можно было вылететь срочным медицинским рейсом. За легкими отправились торакальные хирурги, операционная медсестра и координатор трансплантологии.

"Мы опасались худшего, если учитывать то, что прежде было сказано в литературе, но мы справились с пересадкой обоих легких относительно быстро - за 5,5 часа", - вспоминает доктор Лайсаар.

Дорога домой

На дворе середина мая. Андрес Верро сидит на своей койке, он только что пообедал. "Аппетит у меня хороший, ем все, что приносят", - говорит он. По палате мужчина ходит самостоятельно, гулять по коридору выходит с ходунками. В конце мая он надеется выписаться из больницы. Но все-таки Андрес Верро не осмеливается радоваться произошедшему со всей силы.

"Все еще не закончилось, - признает он. - Дело продвинулось хорошо вперед, но не до конца".

Танель Лайсаар кивает. В больнице пациенту необходимо провести ряд стандартных обследований после трансплантации, взять образцы, предотвратить отторжение, обучить принимать лекарства и побудить пациента к упражнениям. "Если все пройдет гладко, то, возможно, даже конец мая", - подтверждает врач.

На подоконнике палаты Андреса Верро стоят четыре фотографии, с которых на него смотрят жена, двое сыновей, дочь и внуки.

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