Коронавирус забрал легкие, но житель Эстонии не сдавался, врачи и подавно

Андрес Верро ходил по коридору отделения интенсивной терапии каждый день все больше и больше. В итоге он прошел сотни метров. Такой тренировки в Клинике Тартуского университета ранее никогда не проводилось! До недавнего времени существовало убеждение, что пациент с аппаратом искусственного кровообращения должен быть под наркозом и лежать в кровати.
Редкость во всем мире
Специалист по трансплантации легких Танель Лайсаар объяснил, что трансплантация новых легких человеку с осложнением после коронавируса является новой темой во всем мире. В Скандинавии легкие пересадили трем пациентам с коронавирусом. Научная статья с самым большим числом пациентов, которая опубликована на эту тему, рассказывает об опыте 12 человек из четырех стран.
Безусловно, трансплантация легких в лечении коронавируса - это не обыденное решение, оно может подойти единицам. И в целом это очень сложная тема.
Больному коронавирусом нельзя пересаживать легкие тогда, когда инфекция находится в острой фазе. Прежде всего пациенту нужно избавиться от самой тяжелой части заболевания. В то же время пересадка легких показана в случае, если повреждение легких не проходит. Но никто не знает, после каких повреждений легкие восстановятся, а после каких нет. Восстановление занимает много времени. Но при таком долгом периоде восстановления другие органы могут быть повреждены из-за недостатка кислорода. Это затрудняет принятие решения о том, когда помещать пациента в лист ожидания. И когда он там, дождется ли он новых легких.
Андрес Верро дождался
Легкие пересадили в воскресенье, 25 апреля. Донора нашли в Швеции, и так как представители клиники, Тарту и аэропорта за это время провели несколько встреч, на этот раз в воскресенье также можно было вылететь срочным медицинским рейсом. За легкими отправились торакальные хирурги, операционная медсестра и координатор трансплантологии.
"Мы опасались худшего, если учитывать то, что прежде было сказано в литературе, но мы справились с пересадкой обоих легких относительно быстро - за 5,5 часа", - вспоминает доктор Лайсаар.
Дорога домой
На дворе середина мая. Андрес Верро сидит на своей койке, он только что пообедал. "Аппетит у меня хороший, ем все, что приносят", - говорит он. По палате мужчина ходит самостоятельно, гулять по коридору выходит с ходунками. В конце мая он надеется выписаться из больницы. Но все-таки Андрес Верро не осмеливается радоваться произошедшему со всей силы.
"Все еще не закончилось, - признает он. - Дело продвинулось хорошо вперед, но не до конца".
Танель Лайсаар кивает. В больнице пациенту необходимо провести ряд стандартных обследований после трансплантации, взять образцы, предотвратить отторжение, обучить принимать лекарства и побудить пациента к упражнениям. "Если все пройдет гладко, то, возможно, даже конец мая", - подтверждает врач.
На подоконнике палаты Андреса Верро стоят четыре фотографии, с которых на него смотрят жена, двое сыновей, дочь и внуки.