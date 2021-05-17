Коронавирус забрал легкие, но житель Эстонии не сдавался, врачи и подавно

За последние полгода Андрес Верро сам проделал с точки зрения физических и душевных способностей такую работу, которую можно сравнить со способностями башенного крана. Он заболел коронавирусом в декабре. Все началось с обычного насморка у его коллеги, которого позже признали коронапозитивным. А закончилась эта история тем, что Андресу Верро сделали пересадку легких.

На четвертый день болезни в декабре прошлого года, в канун Рождества, Андреса отвезли в больницу. На следующей неделе его подключили к аппарату ИВЛ. Госпитализировали в Таллинн, но очнулся он много недель спустя в Клинике Тартуского университета.

110 дней Андрес Верро жил с помощью аппарата искусственного кровообращения (АИК). Одна канюля находится в бедренной вене, по которой кровь выводится из тела, а другая - в шейной вене, из которой та же кровь, уже обогащенная кислородом с помощью аппарата, возвращается в человеческое тело. Примечательно, что большую часть времени пациент был в сознании и дышал сам, без помощи аппарата ИВЛ. Кислородный обмен обеспечивал как раз АИК, но его дыхательные мышцы работали.

Врачи периодически проверяли, смогут ли легкие пациента восстановиться от повреждений. Чтобы он мог обойтись без системы искусственного кровообращения. Ничего не получалось. Уровень кислорода падал слишком низко, давление подскакивало… Одна возможность - пересадка легких.

Ко всему готов

"Так как со своей болезнью я был два с половиной месяца в коме, я действительно был готов ко всему, - вспоминает Андрес Верро. - Я понимал, что со своими старыми легкими я могу как-то справиться, но лежа. Однако я не хотел провести остаток жизни в постели".

Поскольку Клиника Тартуского университета уже много лет является членом международной организации по координации донорства органов Scandiatransplant, Эстония имеет право раз в год использовать приоритет при получении донорского органа. Андрес Верро был первым в листе ожидания. Это был его единственный шанс. Несмотря на приоритетную очередь, никто не знает, когда и где найдут подходящий донорский орган. Важно ждать и оставаться живым.

Пандемия коронавируса, которая каждый день увеличивала число пациентов в больнице, привела к строжайшим ограничениям во всех сферах жизни, включая перелеты. Тартуский аэропорт работал лишь по будням. Первая возможность для Андреса Верро получить новые легкие сорвалась - подходящий для трансплантации орган появился в одни из выходных, но у тартуских врачей не было возможности за ним вылететь.

Как пациент может сохранить волю к жизни в такой абсурдной ситуации? Что подобная неопределенность означает для врачей и медсестер отделения интенсивной терапии?