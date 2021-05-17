Пн, 17.05.2021
Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи. Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

На "Евровидении-2021" выявлен положительный тест на коронавирус

ФОТО: EBU / Andres Putting

Согласно информации, опубликованной на сайте конкурса, у одного из представителей польской делегации на "Евровидении" подтвердился положительный тест на Covid-19.

В субботу, 15 мая, у одного из представителей польской делегации был выявлен положительный результат на коронавирус после тестирования всех участников. 

Согласно протоколу конкурса песни "Евровидение" по охране труда и технике безопасности, этот человек в настоящее время находится в изоляции. В качестве меры предосторожности другие члены польской делегации также будут заново тестированы на Covid-19 и будут помещены в карантин.

Напомним, на 65-м конкурсе "Евровидение" в Нидерландах принимает участие 39 стран. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал, в котором прозвучит 26 песен - 22 мая. 

Латвию в этом году представляет Саманта Тина с песней The Moon is Rising. Она выступит 20 мая. 

Фото: Саманта Тина на конкурсе "Евровидение"

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