На "Евровидении-2021" выявлен положительный тест на коронавирус

В субботу, 15 мая, у одного из представителей польской делегации был выявлен положительный результат на коронавирус после тестирования всех участников.

Согласно протоколу конкурса песни "Евровидение" по охране труда и технике безопасности, этот человек в настоящее время находится в изоляции. В качестве меры предосторожности другие члены польской делегации также будут заново тестированы на Covid-19 и будут помещены в карантин.

Напомним, на 65-м конкурсе "Евровидение" в Нидерландах принимает участие 39 стран. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал, в котором прозвучит 26 песен - 22 мая.

Латвию в этом году представляет Саманта Тина с песней The Moon is Rising. Она выступит 20 мая.