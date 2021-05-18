Их вынудили раскрыться: звезды-геи из фильмов "Форсаж", "Сумерки" и многих других

Мэтт Бомер

В январе 2012 года звезда сериала "Белый воротничок" Мэтт Бомер попал в американские СМИ. Издания разместили снимки папарацци, на которых актер страстно целовался с мужчиной. Артист месяц хранил молчание, но после признался, что уже год как женат на своем давнем возлюбленном, PR-специалисте Саймоне Холлсе. Чуть позже Бомер даже поблагодарил его за поддержку прямо со сцены на церемонии вручения благотворительных премий Steve Chase Humanitarian Awards.

Кристен Стюарт

В 2015 году поклонники стали подозревать, что у актрисы Кристен Стюарт совсем не дружеские отношения с бывшей ассистенткой Алисией Карджайл. Они часто становились героинями снимков, сделанных папарацци. Пока СМИ и журналисты искази доказательства, Кристен настойчиво просила не лезть в ее личную жизнь. Но все стало явным после того, как мать актрисы рассказала о приятном знакомстве с Алисией, которую она назвала возлюбленной своей дочери. "Почему я должна быть против отношений дочки с девушкой? Она счастлива. Кристен знает, что я приму любой ее выбор", - цитировало издание The Sunday Mirror маму Стюарт.

После этого интервью Кристен была вынуждена дать собственное и наконец подтвердить слухи о своем романе с Алисией Карджайл.

Кевин Спейси

В 2017 году вокруг актера Кевина Спейси разразился страшный скандал. Его обвинили в сексуальном домогательстве. Он перестал появляться на публике. Ходили слухи, что Кевин начал лечиться у психотерапевта. Netflix в связи со скандальными разоблачениями прервал сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик". Кинокарьера звезды оказалась фактически разрушенной. Сцены с его участием в фильме "Все деньги мира" вырезали, а кроме того, актера лишили премии "Эмми". После всего этого Кевин Спейси публично признался, что он гей.

Мишель Родригес

42-летняя звезда "Форсажа" Мишель Родригес призналась в бисексуальности под давлением общественности. Виновата ее бывшая девушка, актриса Кристанна Локен, которая дала интервью журналу The Advocate. Мишель пыталась все отрицать, но после агенты убедили ее, что лучше все подтвердить и тогда они смогут обернуть все в ее пользу. Кроме того, это положит конец слухам.

Наконец Родригес сообщила в интервью лос-анджелесскому таблоиду Entertainment Weekly, что после расставания с женихом-мусульманином она стала экспериментировать "и с парнями, и с девушками". Кстати, именно Мишель "раскрыла" нетрадиционную ориентацию британской топ-модели Кары Делевинь.

Рики Мартин