Американец на пособие по преодолению кризиса Covid-19 купил Lamborghini

Иногда нехватка дальновидности людей и вера в свои способности "обмануть систему" действительно впечатляет. Так, например, о себе сейчас заставил говорить некий житель Южной Калифорнии, создавший фиктивные предприятия. Он получил с их помощью федеральную финансовую помощь из фонда поддержки в связи с коронавирусом Covid-19, а на эти деньги устроил себе роскошные выходные и приобрел несколько красивых вещей, включая автомобили Ferrari, Bentley и Lamborghini. Мужчина своей вины в выдвинутых обвинениях не усматривает и их не признает.
38-летний Мустафа Кадири был арестован в начале мая по подозрению в мошенничестве с платежами Программы по защите зарплаты (Paycheck Protection Program). Эта программа была введена в прошлом году, чтобы помочь малым предприятиям, которые борются за выживание во время пандемии Covid-19.
Житель Ирвайна Мустафа Кадири не признал свою вину по нескольким обвинениям, в том числе мошенничестве в банках, мошенничестве с переводами, краже личности и отмывании денег, сообщает прокуратура США. Адвокат Кадири дополнительных комментариев не дает.
Прокуроры сказали, что
Кадири подал в трех банках заявки на Программу по защите зарплаты на имя четырех фактически несуществующих предприятий.
В обвинении сказано, что в заявку были включены поддельные банковские подписи, поддельные налоговые декларации и ложная информация о сотрудниках. В прокуратуре также указали, что в одной из заявок Кадири указал имя и номер социального страхования другого лица, а также использовал чужую подпись.
В результате он получил займы в размере 5 миллионов долларов, с помощью которых он оплачивал путешествия, приобретал спорткары и покрывал некоторые личные траты.
Впрочем, радость мужчины была недолгой. Его машины конфисковали, на счетах арестовали 2 миллиона долларов. До следующего суда, который состоится 29 июня, Кадири освобожден под залог в 100 000 долларов.