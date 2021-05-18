Американец на пособие по преодолению кризиса Covid-19 купил Lamborghini

Иногда нехватка дальновидности людей и вера в свои способности "обмануть систему" действительно впечатляет. Так, например, о себе сейчас заставил говорить некий житель Южной Калифорнии, создавший фиктивные предприятия. Он получил с их помощью федеральную финансовую помощь из фонда поддержки в связи с коронавирусом Covid-19, а на эти деньги устроил себе роскошные выходные и приобрел несколько красивых вещей, включая автомобили Ferrari, Bentley и Lamborghini. Мужчина своей вины в выдвинутых обвинениях не усматривает и их не признает.