Ариана Гранде тайно вышла замуж
Американская певица Ариана Гранде (Ariana Grande) тайно вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Об этом сообщает TMZ.
Американская певица Ариана Гранде (Ariana Grande) тайно вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Об этом сообщает TMZ.
Известно, что свадьба прошла в минувшие выходные в родном городе артистки Монтесито, штат Калифорния. На церемонию были приглашены только родственники и ближайшее друзья: всего менее 20 человек.
Напомним, в декабре 2020 года Ариана Гранде сообщила о помолвке со своим бойфрендом. Знаменитость выложила в Instagram фотографию с кольцом на пальце. "Навсегда и дольше", - подписала она публикацию.