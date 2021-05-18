Первый полуфинал "Евровидения": какие шансы у России, Литвы и Украины?

Галерея: Открытие конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме

Судя по прогнозам букмекеров, очень хорошие шансы пройти в финал у Украины, Мальты и Кипра. Выше только Франция и Италия - страны, которые автоматически попадают в финал, поскольку они входят в пятерку учредителей конкурса. Не очень высоко оценивают россиянку Манижу и шведского певца Туссе.

Международные букмекеры также отмечают литовскую группу The Ropp, которая в 2020 году была одним из главных претендентов на победу, а в этом - долгое время держала лидерство.

Аутсайдером первого полуфинала букмекеры считают Самиру Эфенди из Азербайджана и певца из Северной Македонии Василя.

Галерея: Открытие конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме

"Евровидение" в Роттердаме из-за пандемии уже вошло в историю как самый необычный конкурс за время его проведения.

За исключением австралийки Монтень в Роттердам смогли приехать все участники "Евровидения-2021". Австралия с 2015 года представлена на конкурсе благодаря ассоциированному членству ее телекомпании АВС в Европейском вещательном союзе и большому числу поклонников "Евровидения" на пятом континенте.

Телезрителям и жюри покажут запись выступления Монтень, сделанную заранее. Кстати, перед конкурсом все участники для подстраховки записали свои номера в соответствии с четко прописанными правилами.

Начало конкурса в 22:00.

Представляем вашему вниманию все 16 песен первого полуфинала:

1. Литва

The Roop - Discoteque

2. Словения

Ана Соклич - Amen

3. Россия

Манижа - Russian Woman



4. Швеция

Tusse - Voices

5. Австралия

Montaigne - Technicolour

6. Северная Македония

Vasil - Here I Stand

7. Ирландия

Лесли Рой - Maps

8. Кипр

Элена Цагрину - El Diablo

9. Норвегия

TIX - Fallen Angel

10. Хорватия

Albina - Tick-Tock

11. Бельгия

Hooverphonic - The Wrong Place

12. Израиль

Эден Алене - Set Me Free

13. Румыния

Roxen - Amnesia

14. Азербайджан

Самира Эфенди - Mata Hari

15. Украина

Go_A - "Шум"

16. Мальта