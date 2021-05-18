Первый полуфинал "Евровидения": какие шансы у России, Литвы и Украины?

Галерея: Открытие конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
Судя по прогнозам букмекеров, очень хорошие шансы пройти в финал у Украины, Мальты и Кипра. Выше только Франция и Италия - страны, которые автоматически попадают в финал, поскольку они входят в пятерку учредителей конкурса. Не очень высоко оценивают россиянку Манижу и шведского певца Туссе.
Международные букмекеры также отмечают литовскую группу The Ropp, которая в 2020 году была одним из главных претендентов на победу, а в этом - долгое время держала лидерство.
Аутсайдером первого полуфинала букмекеры считают Самиру Эфенди из Азербайджана и певца из Северной Македонии Василя.
Галерея: Открытие конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме
"Евровидение" в Роттердаме из-за пандемии уже вошло в историю как самый необычный конкурс за время его проведения.
За исключением австралийки Монтень в Роттердам смогли приехать все участники "Евровидения-2021". Австралия с 2015 года представлена на конкурсе благодаря ассоциированному членству ее телекомпании АВС в Европейском вещательном союзе и большому числу поклонников "Евровидения" на пятом континенте.
Телезрителям и жюри покажут запись выступления Монтень, сделанную заранее. Кстати, перед конкурсом все участники для подстраховки записали свои номера в соответствии с четко прописанными правилами.
Представляем вашему вниманию все 16 песен первого полуфинала:
Элена Цагрину - El Diablo
Hooverphonic - The Wrong Place
Самира Эфенди - Mata Hari
Дестини Чукуньере - Je Me Casse