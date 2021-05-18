Вт, 18.05.2021
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Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

Первый полуфинал "Евровидения": какие шансы у России, Литвы и Украины?

Манижа ФОТО: EPA/SANDER KONING / POOL

Сегодня, 18 мая, в Роттердаме пройдет первый полуфинал 65-го международного конкурса "Евровидение". В нем примут участие 16 стран. После голосования телезрителей и экспертов будут определены 10 участников, прошедших в финал.

Галерея: Открытие конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме 

Судя по прогнозам букмекеров, очень хорошие шансы пройти в финал у Украины, Мальты и Кипра. Выше только Франция и Италия - страны, которые автоматически попадают в финал, поскольку они входят в пятерку учредителей конкурса. Не очень высоко оценивают россиянку Манижу и шведского певца Туссе.

Международные букмекеры также отмечают литовскую группу The Ropp, которая в 2020 году была одним из главных претендентов на победу, а в этом - долгое время держала лидерство. 

Аутсайдером первого полуфинала букмекеры считают Самиру Эфенди из Азербайджана и певца из Северной Македонии Василя.

Галерея: Открытие конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме

"Евровидение" в Роттердаме из-за пандемии уже вошло в историю как самый необычный конкурс за время его проведения. 

За исключением австралийки Монтень в Роттердам смогли приехать все участники "Евровидения-2021". Австралия с 2015 года представлена на конкурсе благодаря ассоциированному членству ее телекомпании АВС в Европейском вещательном союзе и большому числу поклонников "Евровидения" на пятом континенте.

Телезрителям и жюри покажут запись выступления Монтень, сделанную заранее. Кстати, перед конкурсом все участники для подстраховки записали свои номера в соответствии с четко прописанными правилами. 

Начало конкурса в 22:00.

Представляем вашему вниманию все 16 песен первого полуфинала:

1. Литва

The Roop - Discoteque

2. Словения

Ана Соклич - Amen

3. Россия

Манижа - Russian Woman
 

4. Швеция

Tusse - Voices

5. Австралия

Montaigne - Technicolour

6.  Северная Македония

Vasil - Here I Stand

7. Ирландия 

Лесли Рой - Maps

8. Кипр

Элена Цагрину - El Diablo

9. Норвегия

TIX - Fallen Angel

10. Хорватия

Albina - Tick-Tock

11. Бельгия

Hooverphonic - The Wrong Place

12. Израиль

Эден Алене - Set Me Free

13. Румыния

Roxen - Amnesia

14. Азербайджан

Самира Эфенди - Mata Hari

15. Украина 

Go_A - "Шум"

16. Мальта

Дестини Чукуньере - Je Me Casse

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