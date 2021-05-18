Умерла автор детективов Екатерина Вильмонт

"Книги Екатерины Вильмонт издавались и издаются огромными тиражами, она неизменно входила в число самых любимых и популярных писателей России. <…> Издательство АСТ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Екатерины Николаевны. Эту потерю ничем невозможно будет восполнить", - говорится на сайте издательства.

По информации издания "Московский комсомолец", состояние здоровья Вильмонт резко ухудшилось утром в воскресенье, 16 мая. Женщина жаловалась на слабость, пониженное давление, у нее началась рвота. Позже писательницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти ее медики не смогли.

Екатерина Вильмонт родилась в Москве в семье профессиональных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Первую книгу она написала в 50 лет: "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" (1995).

С 1995 года у Вильмонт вышло более 80 книг в жанре детского детектива и женского романа, пишет РБК. Ее книга легла в основу картины "Три полуграции". Наибольшую популярность Екатерине Вильмонт принесла серия "Черный Котенок".