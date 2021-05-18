Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой! Она поделилась радостной новостью в своем аккаунте в Instagram, пишет издание Peopletalk.
50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой! Она поделилась радостной новостью в своем аккаунте в Instagram, пишет издание Peopletalk.
Эта новость стала неожиданностью для поклонников Наоми.
"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни. Нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", - написала модель.
Напомним, в разное время Наоми Кэмпбелл связывали романтические отношения с Майком Тайсоном, Робертом ДеНиро и даже с Джастином Бибером.