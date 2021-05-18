Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни. Нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", - написала модель.