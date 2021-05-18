Вт, 18.05.2021
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Министерство здравоохранения

Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

ФОТО: https://www.instagram.com/naomi/

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой! Она поделилась радостной новостью в своем аккаунте в Instagram, пишет издание Peopletalk.

Эта новость стала неожиданностью для поклонников Наоми.

"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни. Нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", - написала модель.

Пока неизвестно, родила ли модель сама или же воспользовалась услугами суррогатной матери.

Напомним, в разное время Наоми Кэмпбелл связывали романтические отношения с Майком Тайсоном, Робертом ДеНиро и даже с Джастином Бибером.

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