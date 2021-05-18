Ср, 19.05.2021
Оно создает этакий эффект фитиля. Если налить на человека горючую жидкость, она впитывается в ткань и по ткани, по ниткам уходит дальше. Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности
Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

Посол Германии подарил латвийской школе школе 15 планшетов

Иллюстрация. Планшет ФОТО: Paula Äurkste / LETA

Посол Германии в Латвии Кристиан Хельт подарил сегодня, 18 мая, Лиепайской 5-й средней школе 15 планшетных компьютеров. Об этом агентству LЕТА сообщила советник председателя Лиепайской городской думы по связям с общественностью Дайга Клявиня.

Сегодня Хельт посетил Лиепаю, встретился с руководствами самоуправления и Лиепайской специальной экономической зоны. В ходе переговоров особое внимание было уделено территории бывшего Liepājas Metalurgs и возможностям развития бизнеса, чтобы создать на этой территории современный индустриальный парк.

В ходе своего визита в Лиепаю посол Германии также подарил Лиепайской 5-й средней школе 15 планшетов.

Лиепайская 5-я средняя школа была выбрана, потому что углубленное изучение немецкого языка в этой школе осуществляется с 1964 года, и это одна из трех специализированных школ немецкого языка в Латвии, где уже на протяжении 15 лет можно сдавать экзамен DSD (Deutsches Sprachdiplom).

Успешная сдача этого экзамена дает выпускникам возможность продолжить обучение в университетах Германии.

Лиепайская 5-я средняя школа также уже много лет участвует в Дармштадтском международном детском лагере.

Посол Германии посетил концертный зал Lielais Dzintars и недавно отреставрированный Лиепайский кафедральный собор Святой Троицы.

НАВЕРХ
Back