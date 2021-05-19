Манижа на "Евровидении": восторг в соцсетях, новый рекорд на YouTube, хейт и планы на финал

Певица Манижа, представляющая Россию на 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", вышла в финал состязания по итогам голосования зрителей. Прямая трансляция велась на YouTube-канале конкурса. RUS TVNET вел текстовую трансляцию полуфинала.
Выступление
Певица с песней Russian Woman выступала в первом полуфинале под третьим номером и на сцену вышла после музыкантов из Литвы и Словении.
В выступлении Манижи были задействованы пять человек - исполнительница и четыре ее бэк-вокалиста. Представительница от России была одета в огромное платье в русском стиле с пестрыми народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков России. В определенный момент платье "открылось" и певица "вышла" из него в ярко-красном рабочем комбинезоне. Как позже пояснила певица, это "символ для каждой женщины из России, которой нужно быть свободной, выйти и сделать что-то для самой себя", передает РИА Новости.
В кульминации выступления на сценических экранах появилось множество видеороликов с подпевающими Маниже женщинами, из которых была составлена надпись Russian Woman.
Видео: выступление Манижи в полуфинале "Евровидения"
Комментарий Манижи
На пресс-конференции Манижа призналась, что ее оскорбляло неверие людей в то, что она может пройти в финал с песней на русском языке. Она напомнила, что в прошлом группа "Тату" попала в финал конкурса также с песней на русском.
"Эти два месяца были истощающими. У нас было много хейтеров. Была ксенофобия, но больше всего меня оскорбляли слова, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском ", - поделилась певица.
Манижа заявила, что горда, что она "русская женщина, которая поет по-русски". "Россия, я тебя очень сильно люблю. Хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке", - сказала она.
Галерея: первый полуфинал "Евровидения"
Реакция на выступление
Номер Манижи побил рекорд по просмотрам среди конкурсантов первого полуфинала
Опубликованную на YouTube-канале конкурса запись посмотрели уже больше 1,5 миллиона раз. Занимательно, что полная трансляция полуфинала на момент написания материала, набрала немногим более - около 1,6 миллиона просмотров. Кстати, это уже второе достижение исполнительницы - видео Национального отбора, прошедшего 8 марта, стало самым популярным среди всех участников этого года, собрав 11 миллионов просмотров.
Слезы и восхищение: реакция пользователей соцсетей
Иностранные пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на выступление Манижи. Некоторые из них признались, что номер довел их до слез.
"Манижа, мне нравилась твоя песня еще до полуфинала, а теперь я ее люблю! Россияне, гордитесь! Привет из Польши", - подчеркнула Stajnia Królówka.
"Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать. С любовью из Колумбии", - поделился JuD R*2.
"Я чувствую, как эта песня пробуждает во мне русскую женщину, хоть я и итальянский мужчина", - написал Andrea Cigala.
"Глубокий посыл для каждого человека, страны, всего мира. Русские должны гордиться этим! С любовью из Греции", - отметил VQ.
"Будем честны: именно этого мы и ждем от Евровидения. Шоу, талант, хорошее настроение, посыл, борьба", - поделился Heavy.metal_lover.
"Кто-нибудь еще плакал? Это было мощно",
- написала Ana Nikolić.
Реакция других конкурсантов
Ранее песню Russian Woman оценили и другие участники конкурса. Представительница Хорватии Альбина заявила о готовности отдать за российскую исполнительницу максимальное количество баллов - 12. Она рассказала, что ей нравится певица - она "очень энергичная, самостоятельная, искренняя".
Также своим представительницу из России назвала австралийка Монтень, также добавив, что готова отдать за нее 12 баллов.
Подготовка к финалу
Манижа выступит в первой части финала в субботу, 22 мая - такими стали итоги жеребьевки после полуфинала, пишет ТАСС.
Манижа пообещала быть более безумной
Во время пресс-конференции по итогам полуфинала певица пообещала, что в финале будет "чуть более безумной".
"Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, но я буду собой. Это помогает успеху.
Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", - рассказала она.
Международный конкурс "Евровидение" в этом году проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году соревнование отменили из-за пандемии Covid-19.
За путевку в заключительный этап конкурса боролись представители шестнадцати стран. Кроме Манижи, в финал также прошли представители от Литвы, Украины, Израиля, Азербайджана, Швеции, Норвегии, Мальты, Кипра и Бельгии. Остальные участники будут определены во втором полуфинале уже в этот четверг, 20 мая. В финале автоматически примут участие также представители "большой пятерки" - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего "Евровидения" - Нидерландов.
В субботнем финале за первое место будут бороться исполнители из 26 государств.