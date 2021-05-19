Манижа на "Евровидении": восторг в соцсетях, новый рекорд на YouTube, хейт и планы на финал

Выступление

Певица с песней Russian Woman выступала в первом полуфинале под третьим номером и на сцену вышла после музыкантов из Литвы и Словении.

В выступлении Манижи были задействованы пять человек - исполнительница и четыре ее бэк-вокалиста. Представительница от России была одета в огромное платье в русском стиле с пестрыми народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков России. В определенный момент платье "открылось" и певица "вышла" из него в ярко-красном рабочем комбинезоне. Как позже пояснила певица, это "символ для каждой женщины из России, которой нужно быть свободной, выйти и сделать что-то для самой себя", передает РИА Новости.

В кульминации выступления на сценических экранах появилось множество видеороликов с подпевающими Маниже женщинами, из которых была составлена надпись Russian Woman.

Видео: выступление Манижи в полуфинале "Евровидения"

Комментарий Манижи

На пресс-конференции Манижа призналась, что ее оскорбляло неверие людей в то, что она может пройти в финал с песней на русском языке. Она напомнила, что в прошлом группа "Тату" попала в финал конкурса также с песней на русском.

"Эти два месяца были истощающими. У нас было много хейтеров. Была ксенофобия, но больше всего меня оскорбляли слова, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском ", - поделилась певица.

Манижа заявила, что горда, что она "русская женщина, которая поет по-русски". "Россия, я тебя очень сильно люблю. Хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке", - сказала она.

Галерея: первый полуфинал "Евровидения"

Реакция на выступление

Номер Манижи побил рекорд по просмотрам среди конкурсантов первого полуфинала

Опубликованную на YouTube-канале конкурса запись посмотрели уже больше 1,5 миллиона раз. Занимательно, что полная трансляция полуфинала на момент написания материала, набрала немногим более - около 1,6 миллиона просмотров. Кстати, это уже второе достижение исполнительницы - видео Национального отбора, прошедшего 8 марта, стало самым популярным среди всех участников этого года, собрав 11 миллионов просмотров.

Слезы и восхищение: реакция пользователей соцсетей

Иностранные пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на выступление Манижи. Некоторые из них признались, что номер довел их до слез.

"Манижа, мне нравилась твоя песня еще до полуфинала, а теперь я ее люблю! Россияне, гордитесь! Привет из Польши", - подчеркнула Stajnia Królówka.

"Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать. С любовью из Колумбии", - поделился JuD R*2.

ФОТО: EBU / THOMAS HANSES, ANDRES PUTTING

"Я чувствую, как эта песня пробуждает во мне русскую женщину, хоть я и итальянский мужчина", - написал Andrea Cigala.

"Глубокий посыл для каждого человека, страны, всего мира. Русские должны гордиться этим! С любовью из Греции", - отметил VQ.