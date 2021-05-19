Потери мирового кино: скончались актеры из фильмов "12 стульев" и "Кинг-Конг"

Владимир Федоров

Подосокорский не уточнил причину смерти актера. Ему было 82 года.

Знакомый артиста Иван Шаблов написал по этому случаю в своем Facebook: "Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова...".

Федоров получил известность после роли Черномора в фильме "Руслан и Людмила" - именно эта работа стала его дебютом в большом кино, когда артисту было 32 года. Также актер появлялся в таких картинах, как "Собачье сердце", "12 стульев", "Кин-дза-дза!", "Через тернии к звездам", "Жила-была одна баба" и т.д. Он служил в театре Вахтангова, а с 1993 года - в театре "У Никитских ворот", а также принимал участие в спектаклях МХТ Чехова. Также любопытно, что Федоров был физиком-ядерщиком по профессии и написал в этой области более 50 научных трудов.

Причина смерти актера пока не названа, но известно, что в последние годы у актера были проблемы с сердцем, а в 2016 году он перенес инсульт.

Чарльз Гродин

Актеру театра и кино Чарльзу Гродину было 86 лет, он скончался в городе Уилтон, штата Коннектикут. Причиной его смерти стал рак костного мозга.

Свою актерскую карьеру Гродин начал с роли в фильме "20 000 лье под водой", но настоящая популярность пришла к нему после ролей в нескольких частях семейной франшизы "Бетховен" и ремейке "Кинг-Конга".

Помимо работы в кино, на протяжении 1990-х и начала 2000-х Гродин вел развлекательную программу на телевидении, а также работал политическим обозревателем на телеканале CBS. Актер получил премию "Эмми" за свою работу на шоу Пола Саймона.