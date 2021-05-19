Мурниеце и Зеленский обсудили ситуацию на востоке Украины и поддержку Крымской платформы

"Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Зеленский также напомнил, что именно Сейм Латвии в мае 2019 года первым из иностранных парламентов признал геноцидом депортацию крымских татар советской властью с территории Крыма в 1944 году.

"Знаю, что у вас очень продуктивный и насыщенный визит в Украину. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за то, что посетите Донбасс.

Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за то, что не поддерживаете оккупацию Крыма", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский высоко оценил тот факт, что президент Латвии Эгил Левитс первым из мировых лидеров подтвердил намерение принять личное участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в августе этого года в Киеве.

Во время встречи была положительно оценена и недавняя инициатива латвийских депутатов по созданию в Сейме группы поддержки Крымской платформы, что является свидетельством готовности Латвии к практическому наполнению этого важного формата.

Стороны также обсудили стратегическую цель Украины относительно получения членства в Европейском союзе. Зеленский подчеркнул важность подписания в мае этого года в онлайн-режиме совместной декларации президентов Украины и Латвии о европейской перспективе Украины.