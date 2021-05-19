Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип и сам в нем сыграл

"Неожиданная, откровенная и очень чувственная работа. (...) Мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства. 360 мгновений... в которых любовь и целая жизнь в воспоминаниях о ней", - написано в описании к видео.

Сюжет клипа разворачивается во времена СССР вокруг влюбленной пары в исполнении Димы Билана и Екатерины Давыдовой. Герои приходят в кинотеатр, чтобы посмотреть вырезанную советской цензурой откровенную сцену из фильма, в котором они обы сыграли в молодости.

"Случилось то, чего я никогда еще не делал в кадре",

- написал Билан в своем Instagram.

Сам Константин Богомолов сыграл в клипе роль режиссера, пытающегося отстоять перед советской цензурой постельную сцену, а за изображение в клипе отвечал известный оператор Владислав Опельянц.

Похвала

Совместная работа Димы Билана и Константина Богомолова понравилась многим зрителям - на момент написания материала под клипом оставлено больше 6,5 тыс. "лайков" и меньше 300 "дизлайков".

"Диму таким редко увидишь. Так хочется, чтобы он был счастлив в личной жизни", "Жизнь героев пролетела перед глазами. Как фильм посмотрела. Очень красиво, спасибо", "Богомолову браво. Снято великолепно", - оставили свои положительные комментарии пользователи.

Критика

Однако нашлись и недовольные музыкальным видео. Так, многие комментаторы оставили не самые лестные отзывы о внешности актрисы, сыгравшей возлюбленную Билана.

"Все отлично... но эти губы", "В этом клипе хорошо все, кроме "искусственной девушки"!", "Зачем же такие губы у героини? Не было тогда таких губ", - пишут пользователи YouTube.

Екатерина Давыдова в клипе "Она - моя" ФОТО: Скриншот видео