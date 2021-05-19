Смертность за первые 17 недель года в Латвии выросла на 23,5%

В период с 4 января по 2 мая в стране зарегистрировано 11 346 смертей, тогда как за первые 17 недель 2020 года - 9187. За первые 17 недель 2019 года в Латвии умерло 9933 жителя, а в соответствующий период 2018 года - 10 557.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые 17 недель этого года у 1464 умерших был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые 17 недель года составила 12,9%.

В первую неделю года она составляла 20,2%, во вторую - 15,8%, в третью - 16,9%, в четвертую - 10,8%, в пятую - 19,1%, в шестую - 16,1%, в седьмую - 13,4%, в восьмую - 11,5%, в девятую - 13%, в десятую - 11,9%, в 11-ю неделю - 9,5%, в 12-ю неделю - 9%, в 13-ю неделю - 8,9%, в 14-ю неделю -10,1%, в 15-ю неделю - 11,4%, в 16-ю неделю - 8,2%, в 17-ю неделю - 6,8%.

В этот период умерли 6050 женщин, что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, и 5296 мужчин, что на 25,3% больше.

86% или 9758 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года умерло 7885 человек этого возраста (85,8%).