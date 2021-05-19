Умерла актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино". Ей было 53 года

"Она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", - сообщил он. Дата и место прощания с актрисой еще неизвестны.
Татьяна Проценко родилась в Москве, 8 апреля 1968 года. Известность пришла к ней уже в 1975 году, в семилетнем возрасте после роли в "Приключениях Буратино". На съемочную площадку девочка попала случайно - ассистент режиссера проекта познакомилась с ней в поезде. Успешно пройдя пробы, кандидатура девочки была утверждена режиссером фильма Леонидом Нечаевым. Проценко была единственной среди актеров-детей, которая говорила в кадре сама, пишет "РБК": всех остальных переозвучивали другие актеры.
Видео: Татьяна Проценко в фильме "Приключения Буратино"
После успеха этого фильма специально под молодую актрису был написан сценарий другого детского фильма "Про Красную шапочку". Однако, незадолго до начала съемок Проценко попала в больницу, где медики запретили ей сниматься. В результате роль досталась Яне Поплавской.
Сама Проценко окончила отделение киноведения ВГИКа и актерством больше не занималась (за исключением пары раз, когда озвучивала фильмы - в том числе, "Ла-Ла Ленд"). Она состояла в Международной федерации журналистов, выступала с авторскими лекциями о кинематографе и писала стихи. В 2018 году у Татьяны диагностировали онкологическое заболевание.