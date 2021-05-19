Ср, 19.05.2021
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Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

Умерла актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино". Ей было 53 года

Мальвина в фильме "Приключения Буратино" ФОТО: Соцсети

Актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в знаменитом советском детском фильме "Приключения Буратино", скончалась в Москве в возрасте 53 лет, пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение ее супруга, актера и журналиста Алексея Войтюка.

"Она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", - сообщил он. Дата и место прощания с актрисой еще неизвестны.

Татьяна Проценко родилась в Москве, 8 апреля 1968 года. Известность пришла к ней уже в 1975 году, в семилетнем возрасте после роли в "Приключениях Буратино". На съемочную площадку девочка попала случайно - ассистент режиссера проекта познакомилась с ней в поезде. Успешно пройдя пробы, кандидатура девочки была утверждена режиссером фильма Леонидом Нечаевым. Проценко была единственной среди актеров-детей, которая говорила в кадре сама, пишет "РБК": всех остальных переозвучивали другие актеры.

Видео: Татьяна Проценко в фильме "Приключения Буратино"

После успеха этого фильма специально под молодую актрису был написан сценарий другого детского фильма "Про Красную шапочку". Однако, незадолго до начала съемок Проценко попала в больницу, где медики запретили ей сниматься. В результате роль досталась Яне Поплавской.

Сама Проценко окончила отделение киноведения ВГИКа и актерством больше не занималась (за исключением пары раз, когда озвучивала фильмы - в том числе, "Ла-Ла Ленд"). Она состояла в Международной федерации журналистов, выступала с авторскими лекциями о кинематографе и писала стихи. В 2018 году у Татьяны диагностировали онкологическое заболевание.

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