Умерла актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино". Ей было 53 года

"Она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", - сообщил он. Дата и место прощания с актрисой еще неизвестны.

Скончалась актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино».

Ей было 53. Последние три года она боролась с онкологическим заболеванием pic.twitter.com/why3R2WqZt — Графин невежливый (@art100780) May 19, 2021

Татьяна Проценко родилась в Москве, 8 апреля 1968 года. Известность пришла к ней уже в 1975 году, в семилетнем возрасте после роли в "Приключениях Буратино". На съемочную площадку девочка попала случайно - ассистент режиссера проекта познакомилась с ней в поезде. Успешно пройдя пробы, кандидатура девочки была утверждена режиссером фильма Леонидом Нечаевым. Проценко была единственной среди актеров-детей, которая говорила в кадре сама, пишет "РБК": всех остальных переозвучивали другие актеры.

Видео: Татьяна Проценко в фильме "Приключения Буратино"

После успеха этого фильма специально под молодую актрису был написан сценарий другого детского фильма "Про Красную шапочку". Однако, незадолго до начала съемок Проценко попала в больницу, где медики запретили ей сниматься. В результате роль досталась Яне Поплавской.