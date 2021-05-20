Цыганов и Снигирь сыграют Мастера и Маргариту. Вспоминаем другие пять экранизаций легендарного романа

Режиссер картины - Михаил Локшин. Сообщается, что Воланда сыграет зарубежный актер, имя которого пока не называется.

"Каст "Мастера и Маргариты": Евгений Цыганов, Юлия Снигирь. Воланда мы объявим позже, это будет иностранный актер, не говорящий по-русски, но он будет говорить по-русски у нас в фильме... Бегемот всех всегда интересует, Бегемот у нас будет трехмерный персонаж, полностью сделанный в графике", - цитируют Локшина СМИ.

Юлия Снигирь ФОТО: скриншот видео

В мире кино принято полагать, что роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" экранизировать трудно, почти невозможно. Существует даже легенда о том, что роман проклят.

Известно, что это будет не экранизация, а скорее фильм "в мире романа". В нем будет ряд отступлений от текста Булгакова. Писатель, работающий над романом "Мастер и Маргарита" в сатирической форме будет описывать окружающих его людей.

Консультантом ленты выступает Музей Булгакова. Бюджет картины - 1,1 миллиарда рублей (свыше 11 миллионов евро). Фильм будет выпущен в прокат в конце 2022 года, это будет "новый взгляд на культовое произведение Булгакова".

Версия Локшина станет шестой картиной по легендарному произведению Булгакова. Ранее свет увидели пять экранизаций легендарного романа:

1. В 1971 году вышла картина польского режиссера "Пилат и другие". Оригинальный текст был сокращен до линии Пилата и Иешуа. В фильме действие "библейских" сцен перенесено в современность.

2. Следующая экранизация романа "Мастер и Маргарита" увидела свет в 1972 году. Это была югославско-итальянская киноверсия романа. Картина режиссера Александра Петровича называлась "Мастер и Маргарита". Фильм получил приз МКФ в Венеции. Он тоже имел отступления от оригинального текста. Мастер в нем не был писателем. Он был драматургом, поставившим скандальную пьесу про Понтия Пилата.



3. В 1988 году на экраны вышел 4-х серийный фильм польского режиссера Мацея Войтышко "Мастер и Маргарита". Книга в нем была экранизирована достаточно детально. Маленький бюджет и скудные спецэффекты компенсировал блестящий актерский состав.



4. В 1994 году экранизацию "Мастера и Маргариты" снял Юрий Кара, однако фильм вышел только спустя 17 лет. Были существенные разногласия между постановщиком и продюсерами ленты. Режиссерская версия длилась 200 минут. Ее было решено сократить. В фильме блестящий актерский состав: Валентин Гафт, Сергей Гармаш, Лев Дуров и другие.

5. Экранизацию Владимира Бортко "Мастер и Маргарита" 2005 года фанаты считают одной из самых удачных. Маргариту в мини-сериале сыграла Анна Ковальчук, Воланда - Олег Басилашвили, а Коровьева - Александр Абдулов.