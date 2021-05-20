Витенбергс назначен парламентским секретарем Минэкономики

Министр земледелия Каспар Герхардс (НО), который временно исполняет обязанности министра экономики, пригласил Витенбергса занять должность парламентского секретаря, чтобы продолжить начатые инициативы по поддержке отраслей и предпринимателей во время кризиса.

Зарплату Витенбергс будет получать только как депутат Сейма.

Как сообщалось, Витенбергс вернулся в Сейм после того, как лишился поста министра экономики после перехода из партии KPV LV в НО. KPV LV потребовала отзыва министра из-за смены партийной принадлежности.

Витенбергсу обновили мандат депутата Сейма

Также сегодня, 20 мая, Сейм принял решение о возобновлении депутатского мандата бывшему министру экономики Янису Витенбергсу, в результате чего должности депутата лишился Айвар Гейданс, имевший так называемый "мягкий мандат".

Заявление Витенбергса о продлении депутатского мандата было рассмотрено комиссией Сейма в среду, 19 мая.

Три года назад и Витенбергс, и Гейданс баллотировались в Сейм из списка KPV LV, но сейчас отношения обоих с этой партией разорваны - Витенбергс перешел в Национальный союз (NA), а Гейданс покинул KPV LV и присоединился к Ате Закатистовой в Stabilitātes grupa, которая поддерживает правительство Кришьяниса Кариньша.

Переход Витенбергса в NA стоил ему должности министра экономики, поскольку входящая в коалицию KPV LV настаивала на том, что партийное соглашение предусматривало, что должность министра экономики принадлежит ей. Из-за этих разногласий в коалиции началась борьба за перераспределение должности.