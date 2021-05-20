Фото ⟩ Второй полуфинал "Евровидения-2021": поражение Латвии и двойная победа команды Киркорова

В большой финал прошли десять стран: Албания, Португалия, Молдавия, Финляндия, Греция, Швейцария, Сан-Марино, Исландия, Болгария и Сербия.

К сожалению, Латвия и Эстония не смогли пройти в финал.

Но как сказала ранее латвийская участница Саманта Тина , она невероятно счастлива, что приехала на конкурс, и гордится тем, что представила свою страну. Она это сделала достойно. Как королева!

Настоящий успех в этом полуфинале у Филиппа Киркорова и Dream Team - два номера, которые поставила его команда, прошли в большой финал - Стефания из Греции и Наталья Гордиенко из Молдавии. Галерея: Второй полуфинал "Евровидения"

Напомним, международный конкурс "Евровидение" в этом году проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году состязание отменили из-за пандемии Covid-19.

В большой финал уже прошли представители России, Литвы, Украины, Израиля, Азербайджана, Швеции, Норвегии, Мальты, Кипра и Бельгии. В финале автоматически примут участие также представители "большой пятерки" - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего "Евровидения" - Нидерландов.

В субботнем финале за первое место будут бороться исполнители из 26 государств.