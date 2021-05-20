Навальный после голодовки рассказал о любви к хлебу: "Сел на нары. Откусил и отпил из кружки"

Здоровье политика Алексея Навального, который держал голодовку в колонии, восстановилось. Вес Навального составляет 82 килограмма и он придерживается нормального питания, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях. 1

Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей", - цитирует слова Калашникова "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Сам же Алексей Навальный в свойственной ему манере поделился со своими подписчиками в Instagram о том, что делает его счастливым.

"На самом деле, тюрьма очень способствует ощущению счастья. Кратковременному, но все равно. Нужно просто уметь устроить себе праздник", - пишет в своем посте политик. 1

По словам Навального, праздники он устраивает каждое воскресенье. Он ест хлеб, который, как сам признался, очень любит. Божественный завтрак состоит из хлеба с маслом и кофе (если есть), считает он.

"Я открыл окно - и хрен с ним, что там решетка - заварил кофе, намазал маслом кусок белого хлеба. Сел на нары. Откусил и отпил из кружки", - добавляет Навальный. 1