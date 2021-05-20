В нескольких детских садах обнаружили вспышки норовируса

В период с начала года до середины мая зарегистрировано 35 случаев группового заболевания острой кишечной инфекцией, заболело 316 человек.

31 такой случай группового заболевания выявлен в детских садах, три - в медицинских учреждениях и один - в центре социального ухода.

В 29 случаях это была норовирусная инфекция, в трех случаях - ротавирусная.

Ранее специалисты указывали, что с мерами предосторожности против Covid-19 норовирусы встречаются реже.

Норовирусная инфекция - это острое вирусное инфекционное заболевание с диареей, спонтанной рвотой, болями в животе, незначительным повышением температуры тела, тошнотой.