В нескольких детских садах обнаружили вспышки норовируса
В настоящее время в нескольких дошкольных образовательных учреждениях наблюдаются вспышки норовирусной инфекции, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В настоящее время в нескольких дошкольных образовательных учреждениях наблюдаются вспышки норовирусной инфекции, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В период с начала года до середины мая зарегистрировано 35 случаев группового заболевания острой кишечной инфекцией, заболело 316 человек.
31 такой случай группового заболевания выявлен в детских садах, три - в медицинских учреждениях и один - в центре социального ухода.
В 29 случаях это была норовирусная инфекция, в трех случаях - ротавирусная.
Ранее специалисты указывали, что с мерами предосторожности против Covid-19 норовирусы встречаются реже.
Норовирусная инфекция - это острое вирусное инфекционное заболевание с диареей, спонтанной рвотой, болями в животе, незначительным повышением температуры тела, тошнотой.
Источник норовирусной инфекции - больной человек. Норовирус чаще всего передается при прямом контакте между людьми или через зараженные общие предметы.