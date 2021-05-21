Амината, Маркус Рива и другие звезды комментируют выступление Саманты Тины на "Евровидении"

Под роликом, в котором Саманта прокомментировала свое выступление на сцене "Евровидения", публикации оставили известные в Латвии люди. Например, инфлюенсер Катрине Саулите, певица Патриша, теледива Анна Розите.

"Целую", - написала Лиене Грейфане. В свою очередь Маркус Рива отметил: "Ты и вы - лучшие".

Амината, соавтор песни Саманты, оставила огненные эмодзи под роликом.

Ведущая передачи "Мамин клуб" Рута Двинска тоже присоединилась к добрым словам: "Гожусь работой твоей команды, Саманта! Вы подняли планку для следующего участника! Надень корону и празднуй!".

Саманту поддержала и фитнес-тренер Паула Фреймане: "Ты великолепна! Последний раз смотрела "Евровидение" совсем маленькой. Именно из-за тебя и твоей команды посмотрела "Евровидение" сегодня, спустя столько лет! Вы - молодцы!"

С критикой в Facebook выступила преподавательница и ведущая Иева Адамс: "Победить в "Евровидении" - это значит, как минимум, попасть в правильные ноты".

Свое мнение высказал и бывший продюсер Саманты Юрис Миллерс: "Призываю, не упрекать Саманту Тину, потому что в ее свите никто не осмелился сказать, где королева ошибается и что следует сделать иначе".

Напомним, что Латвия не выходила в финал конкурса "Евровидение" с 2016 года.

Настоящий успех в этом полуфинале у Филиппа Киркорова и Dream Team - два номера, которые поставила его команда, прошли в большой финал - Стефания из Греции и Наталья Гордиенко из Молдавии.

В большом финале, 22 мая, примут участие 26 стран: Нидерланды, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, и "большая пятерка" - Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания.