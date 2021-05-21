"Невозможно открыть окна": в Дзирциемсе жители многоквартирного дома пожаловались на работу лесопилки

Давис переехал в многоквартирный дом на улице Даугавгривас только год назад, в свою очередь, компания уже давно ведет свою разрушительную деятельность. Об этом свидетельствуют щепки и пыль практически в каждом углу квартиры.

"На балконе скапливаются щепки. Окно невозможно открыть даже в режиме проветривания. Пыль увеличивается, когда вызывается измельчитель, который дробит обрезки досок ",

рассказывает Давис, недовольный работой предприятия.

Молодой человек собрал в интернете информацию о том, что щепки опасны для здоровья, поэтому обратился за помощью в государственные органы. Он обнаружил, что здесь что-то не так чисто.

"Я обратился в муниципальную полицию, они обследовали территорию. Убедились, что фирма была создана по адресу, но лесопилки нет!" - говорит Давис.

Получена информация, что территория принадлежит Рижскому техническому университету. В университете ситуацию не комментируют, поэтому просят связаться с самой компанией.

Представитель компании Kuger отрицает, что опилки образуются на лесопилке, а также отрицает обвинения в незаконной деятельности. В телефонном разговоре мужчина подтверждает, что компания работает более 20 лет и претензий пока не поступало.

"Мы начали процесс, который связан с оценкой деятельности конкретного предприятия в соответствии с экологическими показателями. Необходимо достичь квалификационных уровней, чтобы определить деятельность как загрязняющую. Любая загрязняющая деятельность должна соответствовать разрешенному использованию территории", - говорит Калвис Авотиньш, представитель Государственной службы окружающей среды.

Строительное управление Риги также осмотрело указанный адрес.

"18 мая, осматривая участок, констатировано, что деревообрабатывающая компания разместила свое производство в здании, которое по типу использования является гаражом для тяжелой техники. Следовательно, такого вида эксплуатация здания не соответствует этому типу использования. По результатам будет подготовлено заключение с указанием собственнику или арендатору земельного участка устранить нарушение в течение определенного срока", - поясняет представитель Строительного управления Риги Эдгарс Бутанс.

Однако Строительное управление попросит компанию покинуть здание и привлечет к ответственности за несогласованные действия.