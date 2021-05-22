Чарли Шин, Билли Портер, Фредди Меркьюри и другие звезды, заразившиеся ВИЧ

Фредди Меркьюри

Одним из первых, кто заявил о том, что инфицирован ВИЧ (да и вообще стал одним из самых знаменитых жертв этой болезни) - британский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Он ушел из жизни в 1991 году в возрасте 45 лет. На пике своей славы. О том, что у него СПИД он сообщил за день до смерти.

Рудольф Нуриев

В 1961 году знаменитый советский и британский артист балета Рудольф Нуриев попросил политического убежища во время гастролей с Ленинградской труппой в Париже. В Европе он прожил чуть более 30 лет. 6 января 1993 года Нуриев умер от СПИДа. Ему было 54 года. Долгие годы он скрывал и опровергал слухи о своей болезни.

Надя Бенайсса

Немецкая певица Надя Бенайсса известна участием в поп-группе No Angels. В 2010 году Надя покинула группу после того, как получила два года условно за заражение сексуального партнера ВИЧ-инфекцией. В 1999 году Надя родила дочь, но во время беременности у певицы был обнаружен ВИЧ. Сегодня она участвует в проектах по борьбе со СПИДом и ведет активный образ жизни.

Чарли Шин

Американский актер Чарли Шин известен скандалами и своими любовными похождениями. СМИ не раз писали про истории актера с наркотиками. 17 ноября 2015 года Чарли Шин признался, что заражен ВИЧ-инфекцией. По его словам, диагноз ему был поставлен около четырех лет назад. Поводом для каминг-аута стал шантаж одной из проституток, затребовавшей за свое молчание огромную сумму денег.

Билли Портер