Звезда "Бригады" Павел Майков: "Мы - страна победившего быдла"

Павел полагает, что в нее пришло огромное количество случайных людей, КВН, интернет. Это напрямую отразилось на зрителе:

"Зрители теперь готовы давать комментарии, забыв о том, что сами должны хотя бы воспитаться как зрители. Это ведь тоже талант[...].

Человек – не помойная яма, в которую можно что угодно бросать, а он будет выкидывать то, что ему не нравится. Почему-то зритель возомнил себя критиком. Плюнь - в критика попадешь. Еще кино не вышло, а его начинают обсуждать...

Такое ощущение, что человеку не важно, смотреть фильм или нет. Главное - высказать свое мнение. Интернет дал такую возможность - вот мы и имеем помойную кино- и театральную тусовку, пластмассовую литературу, скучную и неинтересную жизнь".

"Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе?

А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь? Зачем парад в мирном городе?[...]

Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы - страна победившего быдла", - указал он.

Что касается его искреннего мнения, то Майков считает, что таких как он убивают. Просто пока он еще никому сильно дорогу не перешел. Тем не менее Майков призывает всегда говорить правду.

"Меня воспринимают как артиста, который что-то там бормочет. Понимаю, что за это может прилететь не только мне, но моим близким. Как только кому-то дорогу перейду, со мною расправятся в одну секунду. [...] Но надо всегда говорить правду - тогда тебе будут верить.

Сказал неправду - все ушли, а ты остался сам с собой и начинаешь страдать", - цитирует актера "Московский комсомолец".

Российский актер Павел Майков стал популярным после съемок в культовом сериале "Бригада". Правда, он потом год сидел без работы. Тем не менее в его биографии есть десяток ролей в кино и театре, он также был телеведущим некоторых проектов. Последние его работы - это съемки в сериалах "Отпуск" и "Девушки с Макаровым".

В 2008 году Майков переквалифицировался в музыканты. Сейчас он является основателем групп "Магрит", "БуттерБродский" (ButterBrodsky) и "7 процентов".

Любопытный факт: родной сестрой Павла является певица и фотомодель Анастасия Стоцкая.