Онлайн ⟩ "Евровидение-2021" вместе с RUS TVNET!

Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.