Сб, 22.05.2021
Я помню, как поначалу за свои деньги покупал для сотрудников в офис печенье, конфеты, сироп в кофе. Мне было важно, чтобы люди приходили на работу и чувствовали себя как дома. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

Онлайн ⟩ "Евровидение-2021" вместе с RUS TVNET!

22 мая в Роттердаме проходит 65-й международный конкурс "Евровидение".

Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

К сожалению, Латвия не смогла пройти дальше. Наша страна не выходила в финал конкурса "Евровидение" с 2016 года.

В большом финале 26 стран: Нидерланды, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, и "большая пятерка" - Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания.

RUS TVNET предлагает следить за конкурсом в текстовой трансляции. 

Начало в 22:00. 

НАВЕРХ
Back