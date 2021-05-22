Онлайн ⟩ "Евровидение-2021" вместе с RUS TVNET!
22 мая в Роттердаме проходит 65-й международный конкурс "Евровидение".
22 мая в Роттердаме проходит 65-й международный конкурс "Евровидение".
Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.
К сожалению, Латвия не смогла пройти дальше. Наша страна не выходила в финал конкурса "Евровидение" с 2016 года.
В большом финале 26 стран: Нидерланды, Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, и "большая пятерка" - Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания.
RUS TVNET предлагает следить за конкурсом в текстовой трансляции.
Начало в 22:00.