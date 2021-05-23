В Риге на пяти маршрутах по обеим сторонам Даугавы появятся временные велополосы

Временные велополосы создаются с целью предложить жителям быстрое и безопасное передвижение, а также, чтобы соединить окраины с центром и уже имеющимися велодорожками. Оценивается, что сейчас это особенно важно, так как необходимо снизить количество собраний.

Велосипедные полосы планируется создать на маршруте Центр - Кипсала, на участке от Кр. Валдемара от улицы Энкура, на маршруте Центр - Саркандаугава, на участке от улицы Сканстес до Тилта, на маршруте Центр - Кенгарагс, на участке от улицы Дзирнаву до Рушану, на маршруте Центр - Пурвциемс - Дрейлини, на участке от улицы Браслас до Улброкас, и на маршруте Дзирциемс - Ильгюциемс, на участке от Юрмалас гатве до улицы Спилвес.

Велоинфраструктура на маршруте Центр - Кипсала обойдется в 29 834 евро. Договор о ее создании был заключен 28 апреля с предприятием AVS Latvija. Велоинфраструктуру планируется создать в течение 45 дней с момента подписания договора.

Велополосу Центр - Кенгарагс за 168 748 евро также создаст AVS Latvija. Договор о реализации работ был заключен 6 мая, и работы нужно произвести в течение 65 дней.

Упомянутая компания оборудует инфраструктуру и на маршруте Центр - Пурвциемс - Дрейлини. Это планируется сделать за 160 085 евро. Договор с компанией был заключен 5 мая и срок исполнения составляет 65 дней.