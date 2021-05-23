Объединение студентов призывает вузы продлить сроки подачи документов на поступление

По словам Зейлюкса, вероятнее всего, те студенты, которые будут сдавать централизованные экзамены в дополнительный срок, получат сертификаты централизованных экзаменов на неделю позже, чем те, кто сдаст экзамены в обычное время.

"Если будет установлен другой срок, то возможности школьников поступить в высшие учебные заведения будут ограничены, потому что во время подачи основного заявления будущий студент своими оценками имеет возможность претендовать на бюджетные места",

- пояснил Зейлюкс.

Тем временем в программах, где конкурс на бюджетные места высокий, у выпускников больше не будет возможности претендовать на эти места на дополнительном сроке, подчеркнул студент.

Зейлюкс отметил, что вузы должны быть заинтересованы учесть ситуацию и продлить сроки подачи документов. Он заявил, что никакие внешние обстоятельства, независящие от самого студента, не должны влиять на его шансы претендовать на бюджетные или платные места в высшем учебном заведении.

"Мы считаем, что в учебных программах, где прием организован автоматически (система администрирования в соответствии с критериями автоматически подсчитывает баллы), высшие учебные заведения должны, насколько это возможно, "идти студентам навстречу" - в соответствии с датой выдачи сертификатов", - сказал президент LSA.