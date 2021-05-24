Пн, 24.05.2021
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СМИ: вместе с Романом Протасевичем в Минске задержали его девушку

ФОТО: EPA/Scanpix

Власти Беларуси задержали как минимум еще одного пассажира самолета авиакомпании Ryanair, экстренно посаженного в Минске 23 мая.

Как пишет Русская служба BBC, вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем была задержана его девушка Софья Сапега.

23-летняя гражданка России учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".

"Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.

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