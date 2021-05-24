СМИ: вместе с Романом Протасевичем в Минске задержали его девушку

Как пишет Русская служба BBC, вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем была задержана его девушка Софья Сапега.

23-летняя гражданка России учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.