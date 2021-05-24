Ольга Бузова станет одним из наставников шоу "Х-Фактор. Беларусь"

Издание StarHit.ru отмечает, чтобы принять участие в проекте Ольге фактически придется переехать на какое-то время в Беларусь. Ходят слухи, что Бузовой гарантирован внушительный гонорар - почти 37 миллионов рублей или 412 тысяч евро.

Сама звезда, похоже, очень рада этому.

"Я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "Х-Фактор. Беларусь". Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу. Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника. А ты хочешь в мою команду?" - написала Ольгав соцсетях.

Эфиры "Х-Фактора" начнутся в сентябре, а финал с выбором победителя состоится перед Новым годом. Ольге придется отказаться от многих выступлений.

В комментариях часть фолловеров поздравили Ольгу Бузову, но другая часть усомнилась, что она сможет объективно оценивать вокальные данные участников.

Напомним, "Х-Фактор" - популярный английский проект, который идет по всему миру. В Латвии тоже есть аналог этого конкурса.



