Ольга Бузова станет одним из наставников шоу "Х-Фактор. Беларусь"
35-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова станет одним из наставников шоу "Х-Фактор. Беларусь", наряду с критиком Сергеем Соседовым, рэпером Серегой и певцом Русланом Алехно.
35-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова станет одним из наставников шоу "Х-Фактор. Беларусь", наряду с критиком Сергеем Соседовым, рэпером Серегой и певцом Русланом Алехно.
Издание StarHit.ru отмечает, чтобы принять участие в проекте Ольге фактически придется переехать на какое-то время в Беларусь. Ходят слухи, что Бузовой гарантирован внушительный гонорар - почти 37 миллионов рублей или 412 тысяч евро.
Сама звезда, похоже, очень рада этому.
"Я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "Х-Фактор. Беларусь". Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу. Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника. А ты хочешь в мою команду?" - написала Ольгав соцсетях.
Эфиры "Х-Фактора" начнутся в сентябре, а финал с выбором победителя состоится перед Новым годом. Ольге придется отказаться от многих выступлений.
В комментариях часть фолловеров поздравили Ольгу Бузову, но другая часть усомнилась, что она сможет объективно оценивать вокальные данные участников.
Напомним, "Х-Фактор" - популярный английский проект, который идет по всему миру. В Латвии тоже есть аналог этого конкурса.