Заворотнюк, Самбурская, Ветлицкая и другие звезды, чей брак продлился менее года

Творческие люди часто становятся заложниками своих эмоций. Страсть заставляет совершать спонтанные поступки - к примеру, решиться на скорый брак. Рассказываем о российских звездах, чьи союзы продержались менее года.
1. Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф
В начале 90-х Анастасия Заворотнюк познакомилась с бывшим военным летчиком Олафом Шварцкопфом. Между ними вспыхнула любовь, и они не стали медлить с браком. Согласно информации СМИ, этот союз просуществовал всего пару месяцев. Заворотнюк после рассказывала, что считала мужа домашним тираном, а Олаф предполагает, что Анастасия сделала аборт втайне от него.
Он отметил, что актриса говорила в некоторых интервью, будто бы он поднимал на нее руку и держал взаперти. С его слов, такого никогда не было. Шварцкопф долго переживал расставание с Анастасией.
2. Настасья Самбурская и Кирилл Дыцевич
Актриса Настасья Самбурская была замужем за коллегой по театру и кино Кириллом Дыцевичем. Они скрывали свою личную жизнь от публики.
"Я была замужем и развелась. Причина очень нехорошая. Но я не хочу сесть на эту причину и, как другие, на ней ездить. Я не хочу быть жертвой. Хочу интересовать людей своим талантом. Личные проблемы - это личные проблемы", - признавалась Настасья.
Артистка отмечала, что ей просто не повезло.
"Мне понадобилось время, чтобы понять - не обязательно быть с человеком, если он тебе просто нравится. У него могут быть качества, которые невозможно переделать. Сначала я боролась за какие-то больные отношения, была несовместимость, но верилось, что он изменится. Но если человек начал тебя оскорблять, то вряд ли в ваших отношениях что-то пойдет на лад", - цитирует ее StarHit.ru.
3. Анна Хилькевич и Антон Поклепа
Анна Хилькевич была замужем за директором сериала "Барвиха", но позже он заявил, что не хочет детей.
"Не буду вдаваться в подробности, кто это был и как. Скажу лишь, что у меня в голове стояла какая-то планка - 25 лет. Почему-то я считала, что должна получить статус жены до этого возраста. И вот, как я себе и загадала, я получила предложение руки и сердца в 25 лет. Но когда вышла замуж, все пошло иначе. Став женой, я очень хотела обрести семью с детками. Но мой бывший муж не горел этим", - признавалась она.
В августе 2015 года Анна вышла замуж за Артура Волкова. У супругов две дочери - Арианна и Мария.
4. Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов
1 января 1989 года свои отношения узаконили Наталья Ветлицкая и Евгений Белоусов. К певцу артистка ушла от Дмитрия Маликова.
Белоусов стал вторым официальным мужем исполнительницы. Ради нее Евгений оставил жену и ребенка. Но через девять дней Наталья ушла. Ее третьим мужем стал Кирилл Кирин, но и их брак продлился недолго.
СМИ также приписывают Ветлицкой романы с продюсером Павлом Ващекиным, Владом Сташевским, бизнесменом Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.
Официальная причина развода Ветлицкой и Белоусова до сих пор не названа. Но говорят, что все дело в характере звезд.
"Они с Ветлицкой расписались, а через девять дней любовь у них закончилась. После свадьбы Женька уехал на гастроли с "Интегралом", а когда вернулся, Наталья уже была с известным телевизионным режиссером", - рассказывала поэт-песенник Любовь Воропаева.
5. Игорь Матвиенко и Джуна
В жизни продюсера Игоря Матвиенко был период, когда он попал в дом к знаменитой целительнице Джуне. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову.
Матвиенко оказался в атмосфере настоящей богемы. Он попал в квартиру целительницы Джуны после того, как написал аранжировку для одной из ее песен. В 80-х в ее квартире собирались влиятельные люди - от членов политбюро до политиков и бандитов. Конечно, там было много представителей шоу-бизнеса. Каждый день у Джуны в квартире находилось по 20-30 человек.
"Я не понимаю, как она жила", - говорит Матвиенко.
Он отмечает, что не мог влюбиться, ведь Джуна была старше его на лет 15-20: "Но тем не менее под венец мы пошли... Это было не по расчету, а скорее по дурости. Она предложила... Она сказала, что Игорь Николаев предлагает выйти за него... Но ты мне нравишься...".
Николаев тогда уже был знаменитым молодым композитором.
"Я хотел слегка объехать Игоря Николаева", - признался продюсер.
Но он вовремя осознал, что что-то здесь не так. Игорь Матвиенко и Джуна развелись на следующий день.
"Этот брак был самым коротким в истории. На следующий день мы решили, что здесь есть какая-то неправда", - отметил Матвиенко.
Корчевников выдвинул версию о том, что целительница враждовала с Пугачевой и хотела женить на себе юного талантливого композитора Игоря Николаева. Это было определенное соперничество, ведь он с Аллой Борисовной были замечательным творческим тандемом.
"У них постоянно были какие-то терки с Аллой... Но это было так давно, что никто ничего не помнит..." - говорит он.
Кроме того, Матвиенко признает, что могло быть и так. Сейчас уже сложно судить. Про свою свадьбу он не говорил родителям до последнего. Сейчас Матвиенко понимает, что ему нельзя было связываться с подобными людьми.
Напомним, известная целительница Джуна скончалась в 2015 году, будучи не замужем.