В Минске задержали рейс в Германию - аэропорт получил письмо с угрозой теракта

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, незадолго до назначенного вылета на электронную почту пришло анонимное сообщение о намерении совершить на этом рейсе теракт.

Вылет планировался в 14:20, посадка на него была приостановлена.

Позже Национальный аэропорт заявил, что сообщение о теракте не подтвердилось, и что борт готовится к вылету.

Ранее, 23 мая, в аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс - поступило ложное сообщение о заложенной там бомбе. В небе его сопровождал военный белорусский истребитель МиГ-29.

Среди пассажиров на борту находился журналист, бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, включенный в Беларуси в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также его девушка, гражданка России Софья Сапега. Они оба были задержаны. После досмотра и задержки лайнер продолжил рейс в Литву.