"Это напоминало хорошо поставленный театр": латвиец рассказал о пережитом в самолете Ryanair

По словам Рената, большая часть полета прошла очень спокойно. Он не заметил конфликта между пассажирами и экипажем, о котором сообщили несколько СМИ.

"В какой-то момент произошел очень резкий поворот. Можно было заметить, что стюардесса немного встревожена, - говорит Ренат. Сначала прозвучало объявление стюардессы, а затем пилота о приземлении в Минске. Это вызвало недоумение - зачем приземляться в другой стране и за пределами Евросоюза, если в Литве есть аэропорт в Каунасе? "Казалось, что может быть возникла проблема с самолетом, из-за которой была вынужденная посадка, но в принципе было только объявление пилота о приземлении в Минске из-за какой-то чрезвычайной ситуации".

Пассажиры не знали, что самолет Ryanair сопровождал истребитель в воздушном пространстве Беларуси. 8

"Обстановка в салоне воспринималась спокойно. Но во время высадки мне все это напомнило, если честно - хорошо поставленный театр", - говорит Ренат. По его словам, в аэропорту были машины скорой помощи, пожарные и полицейские машины. Пассажиров выводили из самолета небольшими группами, выставляли сумки, которые проверяли специально обученные собаки. Затем пассажиров перевели в небольшой коридор, где была проведена еще одна проверка, за которой, в свою очередь, последовало несколько часов ожидания.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Во время второй проверки в коридоре Ренат увидел, как уводят Протасевича. Протасевич, который летел в самолете со своей девушкой (которую Русская служба BBC идентифицировала как Софию Сапега, 23-летнюю гражданку России), вел себя спокойно.

"Я предполагаю, что этот человек понял, что происходит, когда услышал слово "Минск". 8

Задумываясь о версии заминированного самолета, возникает вопрос, а зачем человека куда-то уводить? Не сходятся догадки ни о бомбе, ни о конфликте", - говорит Ренат.

В основном пассажиры читали информацию о происходящем и причинах этого в интернете. На втором этапе проверок уже было объявлено, что фото и видеосъемка запрещены. Примерно через час после приземления самолета в аэропорту пропал интернет - ни беспроводная сеть аэропорта, ни мобильный интернет не работали.

Ренат отмечает, что он был приятно удивлен Службой иностранных дел Латвии. Контакты постоянно поддерживались как представителями посольства в Минске, так и посольством в Литве. "Следует отметить, что это также время Covid-19. Вопросы касались не только того, что с нами будет дальше, но и всех необходимых формальностей для въезда в Латвию. Информация, предоставленная ​​Министерством иностранных дел, была на высоком уровне. Очень хорошо, что в такой ситуации помощь оказывается в государственных службах", - подчеркивает Ренат.