"Это напоминало хорошо поставленный театр": латвиец рассказал о пережитом в самолете Ryanair

"Это напоминало хорошо поставленный театр", - рассказал Ренат Рутиньш. Он был пассажиром рейса Афины-Вильнюс Ryanair, который был вынужден приземлиться в Минске в воскресенье, 23 мая. Как сообщили СМИ, самолет продолжил рейс без как минимум двух пассажиров - бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки.
По словам Рената, большая часть полета прошла очень спокойно. Он не заметил конфликта между пассажирами и экипажем, о котором сообщили несколько СМИ.
"В какой-то момент произошел очень резкий поворот. Можно было заметить, что стюардесса немного встревожена, - говорит Ренат. Сначала прозвучало объявление стюардессы, а затем пилота о приземлении в Минске. Это вызвало недоумение - зачем приземляться в другой стране и за пределами Евросоюза, если в Литве есть аэропорт в Каунасе? "Казалось, что может быть возникла проблема с самолетом, из-за которой была вынужденная посадка, но в принципе было только объявление пилота о приземлении в Минске из-за какой-то чрезвычайной ситуации".
Пассажиры не знали, что самолет Ryanair сопровождал истребитель в воздушном пространстве Беларуси.
"Обстановка в салоне воспринималась спокойно. Но во время высадки мне все это напомнило, если честно - хорошо поставленный театр", - говорит Ренат. По его словам, в аэропорту были машины скорой помощи, пожарные и полицейские машины. Пассажиров выводили из самолета небольшими группами, выставляли сумки, которые проверяли специально обученные собаки. Затем пассажиров перевели в небольшой коридор, где была проведена еще одна проверка, за которой, в свою очередь, последовало несколько часов ожидания.
Во время второй проверки в коридоре Ренат увидел, как уводят Протасевича. Протасевич, который летел в самолете со своей девушкой (которую Русская служба BBC идентифицировала как Софию Сапега, 23-летнюю гражданку России), вел себя спокойно.
"Я предполагаю, что этот человек понял, что происходит, когда услышал слово "Минск".
Задумываясь о версии заминированного самолета, возникает вопрос, а зачем человека куда-то уводить? Не сходятся догадки ни о бомбе, ни о конфликте", - говорит Ренат.
В основном пассажиры читали информацию о происходящем и причинах этого в интернете. На втором этапе проверок уже было объявлено, что фото и видеосъемка запрещены. Примерно через час после приземления самолета в аэропорту пропал интернет - ни беспроводная сеть аэропорта, ни мобильный интернет не работали.
Ренат отмечает, что он был приятно удивлен Службой иностранных дел Латвии. Контакты постоянно поддерживались как представителями посольства в Минске, так и посольством в Литве. "Следует отметить, что это также время Covid-19. Вопросы касались не только того, что с нами будет дальше, но и всех необходимых формальностей для въезда в Латвию. Информация, предоставленная Министерством иностранных дел, была на высоком уровне. Очень хорошо, что в такой ситуации помощь оказывается в государственных службах", - подчеркивает Ренат.
Этого нельзя сказать о Ryanair. Пассажирам авиакомпании приходили очень общие текстовые сообщения о посадке в Минске, экстренных ситуациях или времени посадки. "Очень скупая информация", - говорит Ренат, добавляя, что, несмотря на многочасовое ожидание, им даже не предложили воды. "Я думаю, что многие люди, которые летают этой авиакомпанией, также ожидают, что там не будет первоклассного обслуживания. Я получил всю информацию от друзей или прочитал ее в интернете", - добавил он.
Our FR4978 flight has landed safely in Vilnius at 19:25hrs UK time (21:25hrs local time). Here is Ryanair’s statement on today’s diversion to Minsk Airport 👇 pic.twitter.com/i0xhdpwTAF
Стоит отметить, что пресс-служба Ryanair не упомянула Протасевича или факт похищения как минимум одного пассажира в Минске в заявлении по поводу воскресных событий.
Жилье в Вильнюсе пассажирам пришлось искать самостоятельно. Ренат отправился в Ригу на автобусе в понедельник утром, что вызвало неудобства и задержку с работой.
Галерея: Посадка самолета Ryanair в Вильнюсе
"Я был в Беларуси не в первый раз. Я бывал у белорусов несколько раз. Это чрезвычайно позитивное, открытое и сердечное общество. Когда вы пойдете в самое маленькое село, вас встретят с распростертыми объятиями. Мне очень жаль, что это общество должно пройти через то, что они проходят. Они фантастические люди.
Когда я вчера видел Романа, у меня было четкое ощущение, что с этим человеком ничего хорошего не случится. Ничего хорошего в этой стране его не ждет.
Когда ты это видишь и понимаешь, это очень печально", - сказал он.
Ренат также считает, что реакция на это событие должна быть направлена против белорусского режима, а не общественности, в том числе спортсменов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.
Европейские дипломаты обеспокоены безопасностью воздушного пространства страны и призывают закрыть его для международных рейсов. Есть также предложения принять решительные меры против Беларуси, в том числе исключить хоккеистов страны с чемпионата мира, который сейчас проходит в Риге.
После того, как власти Беларуси вынудили приземлиться в Минске самолет Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, авиакомпания airBaltic решила не использовать воздушное пространство Беларуси для полетов, заявил в эфире утренней программы "Домская площадь" министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.