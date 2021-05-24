"Это пиратское нападение": осуждение, реакции, меры - как страны мира реагируют на действия Беларуси

По словам руководителя Литвы, воздушное пространство над Беларусью должно быть объявлено небезопасным, самолеты этой страны не должны впускаться в воздушное пространство ЕС. Также должно быть проведено независимое международное расследование не имеющего прецедентов захвата гражданского самолета при участии госструктур.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.

Европейские дипломаты обеспокоены безопасностью воздушного пространства страны и призывают закрыть его для международных рейсов. Есть также предложения принять решительные меры против Беларуси, в том числе исключить хоккеистов страны с чемпионата мира, который сейчас проходит в Риге.

После того, как власти Беларуси вынудили приземлиться в Минске самолет Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, авиакомпания airBaltic решила не использовать воздушное пространство Беларуси для полетов, заявил в эфире утренней программы "Домская площадь" министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Литва просит своих граждан покинуть Беларусь

Гражданам Литвы настоятельно рекомендуется отказаться от всех поездок в Беларусь, а тем, кто сейчас находится там - покинуть страну, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление МИДа страны.

Рекомендации связаны с инцидентом в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая

Литва обращается в Интерпол

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Интерпол в связи с захватом самолета и арестом Протасевича. По данным МВД Литвы, страна таким образом хочет привлечь внимание этой международной организации к действиям недемократических режимов, которые без колебаний используют любые средства для борьбы с политическими оппонентами.

В письме генеральному секретарю Интерпола министр заявила, что особое внимание следует уделять запросам в Интерпол о защите людей, преследуемых по политическим мотивам.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить использование международно-правовых инструментов для преследования и репрессий", - написала она, напоминая о попытках России сфабриковать дела против литовских следователей, прокуроров и судей, причастных к перевороту 13 января 1991 года.

"Но дело не только в деле 13 января и безопасности участвующих в нем судей.

В соседней с Литвой стране преследуют людей,

и вчерашний инцидент вызывает большую озабоченность с точки зрения безопасности людей", - сказал Билотайте.

По данным МВД Литвы, после недемократических президентских выборов в августе прошлого года в Беларуси были арестованы более 35 000 человек, принявших участие в мирных акциях протеста.