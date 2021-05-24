Пн, 24.05.2021
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"Это пиратское нападение": осуждение, реакции, меры - как страны мира реагируют на действия Беларуси
Дополнено в 18:30

  • Главы стран Балтии осудили принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair
  • Литва просит своих граждан покинуть Беларусь
  • Беларусь жалуется на
  • Литва обращается в Интерпол
Задержанный властями Беларуси самолет Ryanair приземляется в Вильнюсе. ФОТО: STRINGER/EPA

Председатели парламентских комиссий по иностранным делам восьми государств осуждают угрозы насилия по отношению к гражданскому самолету в воздушном пространстве Беларуси, сообщила в понедельник, 24 мая, BNS пресс-служба парламента Эстонии.

Председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Германии, Польши, США, Ирландии и Соединенного Королевства в совместном заявлении призывают незамедлительно и без условий освободить Романа Протасевича и других политических заключенных и ввести санкции в отношении режима Александра Лукашенко.

"Мы как председатели комиссий по иностранным делам парламентов наших государств решительно осуждаем угрозу насилия в отношении гражданского самолета, находившегося в воздушном пространстве Беларуси. Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair - это пиратское нападение на маршруте между двумя государствами-членами НАТО и ЕС.

Такое безответственное поведение поставило под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа. Это напоминание того, что действующее правительство Беларуси находится у власти незаконно", - говорится в заявлении.

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Председатели парламентских комиссий призвали Международную организацию гражданской авиации незамедлительно расследовать это очевидное нарушение свободы перемещения между государствами и создание угрозы воздушному судну.

"До момента предоставления доклада мы призываем приостановить действие полномочий Беларуси в организации и запретить полеты над воздушным пространством Беларуси, включая полеты в страну и из страны. Очевидно, что действующие власти Беларуси не заботятся о безопасности наших граждан и им нельзя доверять в вопросах защиты прав граждан.

Этот акт государственного терроризма и похищение - угроза для всех, кто путешествует на территории Европы и за ее пределы. Он не должен остаться без ответа", - подчеркивается в заявлении.

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"Мы призываем страны НАТО и ЕС ввести санкции в отношении режима Лукашенко и отстранить его от возможности пользоваться Интерполом и другими международными организациями для дальнейших атак на демократию в Европе. Мы призываем провести свободные выборы под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы призываем незамедлительно и без условий освободить Романа Протасевича и других политических заключенных.

Тирании нет места на территории Беларуси или Европы. Это угроза не только гражданам страны, но и миллионам людей по всему миру", - заявили главы комиссий.

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Главы стран Балтии осудили принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Как сообщила администрация президента Литвы Гитанаса Науседы, он удаленно обсудил состоявшийся в воскресенье перехват самолета с президентом Латвии Эгилом Левитсом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек. Поддерживаемый этим государством террористический акт создал угрозу безопасности гражданской авиации, и мы должны соответственно реагировать", - заявил Науседа.

Президент Литвы призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕС и НАТО на действия белорусского режима.

Лидеры трех балтийских стран договорились о том, что будут требовать от белорусского режима уважения прав Романа Протасевича и незамедлительного его освобождения, говорится в сообщении.

По словам руководителя Литвы, воздушное пространство над Беларусью должно быть объявлено небезопасным, самолеты этой страны не должны впускаться в воздушное пространство ЕС. Также должно быть проведено независимое международное расследование не имеющего прецедентов захвата гражданского самолета при участии госструктур.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.

Европейские дипломаты обеспокоены безопасностью воздушного пространства страны и призывают закрыть его для международных рейсов. Есть также предложения принять решительные меры против Беларуси, в том числе исключить хоккеистов страны с чемпионата мира, который сейчас проходит в Риге.

После того, как власти Беларуси вынудили приземлиться в Минске самолет Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, авиакомпания airBaltic решила не использовать воздушное пространство Беларуси для полетов, заявил в эфире утренней программы "Домская площадь" министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Литва просит своих граждан покинуть Беларусь

Гражданам Литвы настоятельно рекомендуется отказаться от всех поездок в Беларусь, а тем, кто сейчас находится там - покинуть страну, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление МИДа страны.

Рекомендации связаны с инцидентом в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая

Литва обращается в Интерпол

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Интерпол в связи с захватом самолета и арестом Протасевича. По данным МВД Литвы, страна таким образом хочет привлечь внимание этой международной организации к действиям недемократических режимов, которые без колебаний используют любые средства для борьбы с политическими оппонентами.

В письме генеральному секретарю Интерпола министр заявила, что особое внимание следует уделять запросам в Интерпол о защите людей, преследуемых по политическим мотивам.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить использование международно-правовых инструментов для преследования и репрессий", - написала она, напоминая о попытках России сфабриковать дела против литовских следователей, прокуроров и судей, причастных к перевороту 13 января 1991 года.

"Но дело не только в деле 13 января и безопасности участвующих в нем судей.

В соседней с Литвой стране преследуют людей,

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и вчерашний инцидент вызывает большую озабоченность с точки зрения безопасности людей", - сказал Билотайте.

По данным МВД Литвы, после недемократических президентских выборов в августе прошлого года в Беларуси были арестованы более 35 000 человек, принявших участие в мирных акциях протеста.

Чтобы предотвратить возможность того, что недемократические режимы в будущем будут стремиться использовать Интерпол для незаконных и политически мотивированных преследований в будущем, Литва обратилась к Европейской комиссии с просьбой проанализировать правовую базу и практику государств-членов Европейского союза (ЕС) и найти общее решение на уровне ЕС.

Литва хочет создать общую систему ЕС для обмена информацией о людях, преследуемых недемократическими режимами, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности, по крайней мере, в Европейском Союзе.

Правительство Литвы предлагает добиваться запрета для авиакомпаний ЕС летать над Беларусью

Литовское правительство утвердило дополнение позиции Литвы на заседании Евросовета предложением МИД запретить авиакомпаниям государств Европейского союза (ЕС) летать в воздушном пространстве Беларуси.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также предложил

запретить белорусским авиакомпаниям летать в государства ЕС

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и включить авиакомпанию "Белавиа" в четвертый пакет санкций.

"Этот инцидент сигнализирует об ухудшении ситуации с безопасностью в регионе. Мы хотим, чтобы это так и расценивалось", - сказал Ландсбергис на заседании правительства.

"Решение Минска принудить к посадке летевший в Вильнюс самолет следует расценивать как акт государственного терроризма, направленный не только против Литвы, но и против граждан ЕС и других стран", - отметил он.

Литва не будет принимать и отправлять рейсы, следующие через воздушное пространство Беларуси

Власти Литвы запретили расположенным на ее территории аэропортам принимать и отправлять рейсы, чьи маршруты проходят через воздушное пространство Беларуси, пишет "Медуза" со ссылкой на итоги заседания правительства. Запрет вступит в силу уже со вторника, 25 мая.

Как пояснили власти страны, такое решение продиктовано соображениями безопасности.

Латвийская авиакомпания airBaltic и венгерская Wizz Air и KLM в свою очередь, ранее объявили, что пускают свои самолеты в обход воздушного пространства Беларуси. Российские авиаперевозчики, как сообщили в Росавиации, все еще летают через над Беларусью.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЕС может запретить на полеты в Европу белорусских авиакомпаний - в первую очередь, крупнейшую "Белавиа". Как пишет Financial Times, такой запрет могут рассмотреть на саммите ЕС 24 мая.

"Белавиа" запретили летать в Великобританию

Грант Шаппс, министр транспорта Великобритании отозвал разрешение на полеты в страну, действовавшее для белорусской авиакомпании "Белавиа", пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение Шаппса в своем Twitter.

К тому же, Управление гражданской авиации страны порекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Беларусью "ради безопасности пассажиров", добавил он.

Президент Украины поручил прекратить авиасообщение с Беларусью

Владимир Зеленский, президент Украины, после инцидента с самолетом Ryanair поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Беларусь жалуется на "ложные обвинения"

Западные лидеры назвали действия Беларуси "национальным терроризмом", и ожидается, что ЕС в ближайшее время ужесточит санкции против Беларуси.

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"Нет сомнений в том, что действия наших компетентных органов (...) полностью соответствовали установленным международным правилам", - сказал Анатолий Глаз, официальный представитель белорусского МИД, обвинив Запад в политизации ситуации.

"Делаются необоснованные обвинения", - заявил представитель министерства, обвинив Запад в необъективности и угрозах введения новых санкций.

Он сожалеет, что пассажиры рейса Ryanair испытали некоторые неудобства. "Однако правила авиационной безопасности являются безусловным приоритетом", - добавил он.

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