"Это пиратское нападение": осуждение, реакции, меры - как страны мира реагируют на действия Беларуси

Литва хочет создать общую систему ЕС для обмена информацией о людях, преследуемых недемократическими режимами, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности, по крайней мере, в Европейском Союзе.
Правительство Литвы предлагает добиваться запрета для авиакомпаний ЕС летать над Беларусью
Литовское правительство утвердило дополнение позиции Литвы на заседании Евросовета предложением МИД запретить авиакомпаниям государств Европейского союза (ЕС) летать в воздушном пространстве Беларуси.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также предложил
запретить белорусским авиакомпаниям летать в государства ЕС
и включить авиакомпанию "Белавиа" в четвертый пакет санкций.
"Этот инцидент сигнализирует об ухудшении ситуации с безопасностью в регионе. Мы хотим, чтобы это так и расценивалось", - сказал Ландсбергис на заседании правительства.
"Решение Минска принудить к посадке летевший в Вильнюс самолет следует расценивать как акт государственного терроризма, направленный не только против Литвы, но и против граждан ЕС и других стран", - отметил он.
Литва не будет принимать и отправлять рейсы, следующие через воздушное пространство Беларуси
Власти Литвы запретили расположенным на ее территории аэропортам принимать и отправлять рейсы, чьи маршруты проходят через воздушное пространство Беларуси, пишет "Медуза" со ссылкой на итоги заседания правительства. Запрет вступит в силу уже со вторника, 25 мая.
Как пояснили власти страны, такое решение продиктовано соображениями безопасности.
Латвийская авиакомпания airBaltic и венгерская Wizz Air и KLM в свою очередь, ранее объявили, что пускают свои самолеты в обход воздушного пространства Беларуси. Российские авиаперевозчики, как сообщили в Росавиации, все еще летают через над Беларусью.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЕС может запретить на полеты в Европу белорусских авиакомпаний - в первую очередь, крупнейшую "Белавиа". Как пишет Financial Times, такой запрет могут рассмотреть на саммите ЕС 24 мая.
"Белавиа" запретили летать в Великобританию
Грант Шаппс, министр транспорта Великобритании отозвал разрешение на полеты в страну, действовавшее для белорусской авиакомпании "Белавиа", пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение Шаппса в своем Twitter.
К тому же, Управление гражданской авиации страны порекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Беларусью "ради безопасности пассажиров", добавил он.
Президент Украины поручил прекратить авиасообщение с Беларусью
Владимир Зеленский, президент Украины, после инцидента с самолетом Ryanair поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
Беларусь жалуется на "ложные обвинения"
Западные лидеры назвали действия Беларуси "национальным терроризмом", и ожидается, что ЕС в ближайшее время ужесточит санкции против Беларуси.
"Нет сомнений в том, что действия наших компетентных органов (...) полностью соответствовали установленным международным правилам", - сказал Анатолий Глаз, официальный представитель белорусского МИД, обвинив Запад в политизации ситуации.
"Делаются необоснованные обвинения", - заявил представитель министерства, обвинив Запад в необъективности и угрозах введения новых санкций.
Он сожалеет, что пассажиры рейса Ryanair испытали некоторые неудобства. "Однако правила авиационной безопасности являются безусловным приоритетом", - добавил он.