Беларусь выдворяет латвийских посла и дипломатов, Латвия ответит тем же

"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

В ответ на действия Беларуси в МИД Латвии была вызвана временная поверенная Беларуси Наталья Садовская и проинформирована о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией, в связи с этим инцидентом. Было четко доведено, что это является циничным попранием всех и всяческих норм международного права. Фактически актом государственного вандализма. Для нас абсолютно неприемлемы подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации. Это при том, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашей государственности, нашего суверенитета и независимости. А на самом деле совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение этого суверенитета и государственности", - заявил Макей.

История с флагами

В понедельник в Риге, возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был изменен на исторический бело-красно-белый флаг Беларуси.

Флаг у гостиницы, где также проживает белорусская хоккейная команда, сменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Стакис заявил, что такой жест является инициативой Рижской думы, доверенной ему белорусской оппозицией. Этим шагом выражается поддержка тем, кто страдает от режима авторитарного лидера соседней страны, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Ринкевич сказал, что одно дело - вводить санкции или делать различные заявления, но этот шаг со сменой флага сильнее, как символический акт.

Планировалось, что ЧМ-2021 проведут Рига и Минск, но Беларусь была лишена этого права из-за подавления белорусским режимом акций протеста мирных жителей.

История с самолетом Ryanair

В минувшее воскресенье самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен белорусскими властями в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, должен был изменить курс в воздушном пространстве Беларуси у литовской границы и направиться в Минск.

Реакция

Президенты трех стран Балтии осудили захват пассажирского самолета и потребовали немедленного освобождения Протасевича.

Президент Латвии Эгил Левитс, Президент Литвы Гитан Науседа и Президент Эстонии Керсти Кальюлайда признали, что после этого беспрецедентного события воздушное пространство Беларуси должно быть объявлено небезопасным для международных полетов, а воздушные суда страны не должны допускаться в Европейский Союз.

"Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек.

Поддерживаемый этим государством террористический акт создал угрозу безопасности гражданской авиации, и мы должны соответственно реагировать",

- заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕС и НАТО на действия белорусского режима.