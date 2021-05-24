Лидеры ЕС приняли решение запретить авиакомпаниям Беларуси полеты в Евросоюз

Евросовет также призвал авиаперевозчиков ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси и поручил правительствам стран Евросоюза запретить авиакомпаниям из Беларуси полеты в ЕС и ввести против властей страны новые санкции.

Помимо этого, Евросовет потребовал незамедлительного освобождения Протасевича и его девушки Софьи Сапеги, а также расследования со стороны Международной организации гражданской авиации принудительной посадки самолета компании Ryanair.

Ранее 23 мая власти Беларуси вынудили экипаж авиарейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в столице страны Минске. После приземления были задержаны двое из пассажиров рейса - Роман Протасевич и Софья Сапега.

Власти страны заявили, что национальный аэропорт Минска получил сообщение о бомбе на борту, которое якобы было отправлено от имени палестинского движения ХАМАС. Представители движения заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

После экстренной посадки страны Европы стали отказываться от приема рейсов из Беларуси, а авиакомпании - избегать пересечения воздушного пространства над Беларусью.

Против Романа Протасевича в Беларуси возбуждено несколько уголовных дел, среди которых - об организации массовых беспорядков. В понедельник, 24 мая, белорусский провластный Telegram-канал выложил видео, на котором тот говорит, что дает признательные показания.

Сегодня вечером Евросовет согласился ввести экономические и персональные санкции в отношении Беларуси. Белорусским авиакомпаниям запретят полеты в воздушном пространстве ЕС и доступ в аэропорты ЕС. Романа Протасевича и Софию Сапегу требуется немедленно освободить.