Государственная полиция (VP) прекратила уголовное дело, возбужденное в конце прошлого года по факту нападения на профессора Дениса Ханова из Рижского университета им. Страдиня (RSU), и вместо этого инициировала процесс административного правонарушения, сообщает отдел по связям с общественностью Госполиции.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса о хулиганстве, но 21 мая было принято решение о его прекращении, так как состав преступления не установлен. В связи с вышеизложенным, полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту возможного хулиганства. Ханов пишет в социальной сети Facebook, что полиция полностью проигнорировала явное гомофобное отношение и действия, и обещает оспорить решение полиции. Закон дает ему право обжаловать решение полиции в прокуратуре.

"Полиция сама расписалась в своей неспособности и нежелании опознать гомофобию", - сказал Ханов.

Ханов также опубликовал решение о закрытии дела, из которого следует, что полиции не удалось установить личность лица, причастного к инциденту.

В постановлении полиции говорится, что, по показаниям Ханова, 8 ноября прошлого года он пошел на рынок в Кенгарагсе со своим сожителем, с ними также была собака без поводка. Навстречу им шли двое мужчин, один из которых начал неуместно говорить о собаке и Ханове, после чего Ханов получил удар ногой в спину. После этого один из мужчин стал подходить с распростертыми объятиями и делать Ханову предложения сексуального характера.

Ханов снова упрекнул его, и нападающий стал еще агрессивнее и попытался атаковать кулаками. Затем Ханов забежал в цветочный киоск, злоумышленник попытался проникнуть внутрь, но Ханов его не пустил. Затем нападавший остановился и ушел со вторым мужчиной. Ханов вышел из киоска и крикнул, что звонит в полицию.

После этого один из мужчин снова стал агрессивным и Ханов снова укрылся в киоске. К киоску подошел и второй мужчина, который тоже начал дергать дверную ручку. Затем мужчина расстегнул штаны, вытащил гениталии и прижал их к дверному стеклу. После этого оба нападавших ушли.

Один из подозреваемых на допросе в полиции сообщил, что пошел на рынок за цветами. С ним был мужчина, которого он встретил в тот день в автобусе. Навстречу им шли двое мужчин, обнявшихся за талию, и подозреваемому это показалось неуместным, поэтому он решил указать им на это, используя нецензурную брань. Он также пытался пнуть Ханова, но безуспешно. Мужчина пытался объяснить Ханову, чтобы тот себя так не вел. Для того, чтобы преступление было классифицировано как хулиганство, необходимо установить, что лицо намеренно выступило против других членов общества, выражая презрение, действуя в своих личных интересах, и, проявляя публичное, явное и недвусмысленное пренебрежение общественными интересами, указывает полиция в постановлении о прекращении уголовного дела.

"Хотя инцидент произошел в торговой точке, которая считается общественным местом, агрессивное поведение этого человека и использование нецензурных слов было направлено конкретно только на одного члена общества, а не на общество в целом, поэтому это дело можно рассматривать только как административное правонарушение", - заявили в полиции.

Как уже писалось ранее, на рынке в Кенгарагсе было совершено нападение на профессора Рижского университета Страдиня (RSU) Дениса Ханова. Нападение было совершено двумя мужчинами, у которых были гомофобные убеждения.

"На рынке в Кенгарагсе, там, где киоски с цветами, к нам подошли двое мужчин. Они прошли мимо нас, а затем начали публично и громко высказывать свои пренебрежительные комментарии по поводу моего тела - спины. Затем ударили меня по спине.

Я повернулся и спросил: "Что вы делаете? Я немедленно позвоню в полицию!". На что один из них произнес уничижительный текст, назвав меня геем, только на русском языке, и я не хочу сейчас этого говорить.

А потом он сказал, что хочет заняться со мной сексом", - рассказал Ханов.

Нападающие стали агрессивными и попытались расправиться с Хановым физически. Пострадавший вбежал в ближайший цветочный киоск и закрыл дверь.

"Я там относительно прятался, и держался за ручку, потому что он вместе со своим, с которым он там гулял, хотел ворваться туда [в киоск] с криками и воплями .

"Один из них обнажился и прижался гениталиями к стеклу двери киоска, крича, чтобы я открыл дверь", - вспоминает Ханов.

Государственная полиция прибыла очень быстро и действовала в соответствии с законом. Однако Ханов подчеркивает одну проблему.

Как пояснили ему в полиции, в законе прописано, что дело может быть возбуждено за выражение угрозы изнасилования в отношении женщины, но соответствующей статьи о выражении такой угрозы мужчине - нет.

Ответственные органы также пообещали прокомментировать этот вопрос во время Дня Латвийского радио. Между тем глава Латвийского центра прав человека Анхелита Каменская называет гомофобию все более актуальной проблемой. Многие боятся говорить об этом вслух.

"Если вы посмотрите на официальную статистику, то таких случаев немного, но если вы посмотрите на неофициальную статистику, их, конечно, намного больше.

Очень хорошо, что человек сообщил. Ситуация с преступлениями на почве гомофобии очень похожа на преступления на почве расизма: сообщений мало, но в действительности гораздо больше. А, например, в прошлом году в общественную организацию Mozaīka поступило 29 случаев, а в 2018 году - 22. Это были как сексуальные, так и физические нападения", - сказала Каменская.