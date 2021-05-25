Победителя Евровидения" Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков. Что показал тест?

После победы группы Måneskin итальянца стали обвинять в употреблении наркотиков прямо во время ожидания голосования. Причиной стало видео, на котором музыкант в VIP-ложе странно склонился над столиком. Многие подумали, что он нюхает.

Во время пресс-конференции по итогам "Евровидения" один из журналистов прямо спросил Дамиано, что это было. Солист все обвинения опроверг и заявил, что наркотики не употребляет. Европейский вещательный союз изучает видеозапись инцидента. Вот это видео:

Сам музыкант объяснил, что пытался сдуть со стола осколки разбитого бокала.

В пресс-релизе Европейского вещательного союза (ЕВС) было указано, что по прибытии домой Дамиано добровольно сдаст тест на наркотики. По заверениям ЕВС, о таком тесте руководство группы и делегация Италии просили еще в день окончания конкурса, но у ЕВС не было возможности его организовать.

Накануне СМИ сообщили, что солист итальянской группы Måneskin сдал тест на наркотики, его результат оказался отрицательным.

Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU) на сайте конкурса.

"Европейский вещательный союз по просьбе итальянской делегации провел тщательный обзор фактов, включая проверку всех имеющихся кадров. Ранее сегодня солист группы Måneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат", - гласит текст, опубликованный на сайте.

EBU отметил встревоженность тем, что "неточные спекуляции, которые ведут к фейковым новостям, затмили дух и исход события", они также несправедливо повлияли на всю музыкальную группу.

Напомним, победителем международного конкурса "Евровидение" в 2021 году стала группа из Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni. Итальянцы получили на конкурсе 524 балла.