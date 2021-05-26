Самые распространенные мифы о насилии. Как его распознать?

Насилие включает в себя стремление контролировать, доминировать и унижать. Акты насилия принимают различные формы - физические, психологические, сексуальные и экономические - и обычно комбинируются друг с другом. Насилие любит тишину. Важно понимать, что в обществе все еще существуют различные мифы и укоренившиеся предрассудки, с которыми приходится жить, возможно, и самим жертвам.

У большинства партнерских отношений обычно бывают более простые и более сложные периоды, когда возникают споры, разногласия или конфликты. Но насилие в отношениях отличается от того, что называют бытовыми разногласиями. Домашнее насилие - это модель злоумышленного поведения - поведения, используемого нынешним или бывшим партнером, супругом или другом для управления поведением другого человека.

Портал Apollo.lv в рамках инициативы "Откройте глаза на насилие" собрал самые распространенные мифы о насилии, а также тест "Как распознать, что партнер в отношениях агрессивен?", используя информационные материалы Министерства благосостояния, кризисного центра Skalbes и центра Marta.

Мифы о насилии

Миф № 1: Насилие в партнерских отношениях касается только малой части общества

Домашнее насилие - одна из самых распространенных форм насилия, но официально о нем сообщается меньше всего.

Миф № 2: Насилие в партнерских отношениях - это только физическое насилие.

Физическая расправа - лишь одна из форм насилия. Часто в отношениях нет физического влияния на партнера, обидчик использует другие способы влияния на партнера, в том числе психологические, сексуальные, экономические и другие.

Миф № 3: Насилие в партнерских отношениях может произойти случайно

Насилие в отношениях - это не "временное недоразумение". Обидчик решает прибегнуть к насилию. Это осознанная модель поведения, направленная на то, чтобы контролировать партнера через страх.

Миф № 4: Насилие характерно только для определенных семей.

Насилие в партнерских отношениях происходит в разных социальных слоях общества, независимо от статуса партнеров, религии, этнической принадлежности или уровня образования.

Миф № 5: Удар и толчок - это ничего особенного.

Любое физическое насилие может вызвать эмоциональный стресс, страх, обиду, беспокойство. Часто на первый взгляд незначительное применение силы может перерасти в серьезное насилие, в результате чего пострадавшие получают серьезные травмы.

Некоторые, но не все, жертвы обращаются за медицинской помощью. Бывают случаи, когда человек может стать инвалидом или потерять жизнь. Женщины, которые страдают от жестокого обращения во время беременности, с большей вероятностью переживают аборт или преждевременные роды.

Миф № 6: Употребление алкоголя и наркотиков приводит к насилию в партнерских отношениях.

Некоторые используют свои зависимости как оправдание для насилия. Хотя существует связь между употреблением веществ и насилием в отношениях, это не вызывает насилие и не оправдывает его. Употребление различных веществ может способствовать более серьезным формам насилия в партнерских отношениях.

Миф № 7: Жертва всегда уходит из отношений.

Есть много причин, по которым разорвать отношения не так просто. Необходима поддержка, финансовые средства, планирование времени, чтобы безопасно выйти из таких отношений. Нужно говорить о том, что происходит, потому что молча получить какую-либо поддержку невозможно.

Миф № 8: Если обидчик обещает измениться, насилие прекратится.

Просьба о прощении - это манипулятивное поведение со стороны обидчика. В очень редких случаях обидчики могут остановить агрессивное поведение самостоятельно. Чаще всего насилие продолжается.

Миф № 9: Только женщины страдают от насилия в отношениях, и только мужчины совершают насилие.

Помимо того факта, что мужчины склонны к насилию по отношению к женщинам, существует множество других типов отношений, в том числе однополые, в которых также есть насилие со стороны партнера. Следует отметить, что женщина также может проявлять насилие по отношению к мужчине, используя аналогичную тактику насилия.

Миф № 10: У жертвы есть черты личности, которые побуждают к использованию насилия в отношениях.

Обидчик несет ответственность за насилие, а не жертва. Каждый может стать жертвой, но никто не заслуживает насилия.

Миф № 11: Детям лучше жить в полноценной семье, чем без отца.

Наблюдение за насильственными отношениями между родителями причиняет детям серьезную психологическую травму. В таких случаях дети обычно учатся чувствовать себя бессильными и с большей вероятностью станут жертвами в других ситуациях и преступлениях, где им причиняют вред.

Также растет риск того, что дети сами могут стать агрессорами. Чувство безопасности ребенка и эмоциональное качество отношений более важны, чем формальные отношения родителей.

Что делать, если находишься в насильственных отношениях?

Обидчик несет ответственность за свое поведение, целенаправленно выбирая жертву. Реже такие люди нападают на своего начальника, коллег, друзей или людей на улице, но предпочитают проявлять насилие по отношению к своему партнеру, родителям или детям. Таким образом, агрессивный партнер получает власть и контроль.

Ты в отношениях с обидчиком, если ты:

чувствуешь себя униженным и одиноким;

боишься об этом кому-то рассказывать;

боишься, что подумают другие люди;

волнуешься, что это твоя вина;

боишься, что один не справишься;

в замешательстве, если иногда партнер бывает любящим и добрым;

тревожишься за будущее ребенка;

злишься из-за того, что партнер сделала и сказал то, что тебя ранило;

в отчаянии и печалишься из-за того, что пытался изменить/улучшить ситуацию;

чувствуешь себя подавленным, потому что страдаешь от насилия и не знаешь, как его остановить;

чувствуешь себя виноватым, когда думаешь бросить партнера;

разочаровался в себе как в партнере.

Жертвы насилия часто ищут оправдания насилию:

у партнера было печальное и тяжелое детство;

партнер слишком много пьет;

у партнера тяжелая работа;

трудности с выражением эмоций;

не в состоянии контролировать свой гнев;

я виноват/а в насилии.

ПОМНИ! Ты не виноват в том, что переживаешь насилие. У тебя есть право чувствовать себя в безопасности. У тебя есть право жить без насилия.

Пострадавшие после травмирующего события могут бессознательно использовать три различных инстинктивных реакции:

бороться - злиться на то, что сделал партнер, защищаться;

бежать - изолироваться, избегать;

застыть - не реагировать, "застрять".

Все реакции соответствуют травматическому опыту жертвы. Иногда такие реакции помогают выжить, но в конечном итоге мешают поиску конструктивных решений.

Насилие - это травмирующий, болезненный опыт, который может иметь разрушительные последствия, например, лишение человека способности справляться с другими стрессовыми ситуациями и повседневной деятельностью.

Приглашаем заполнить тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем проявлять бдительность и не пропускать признаки насилия.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩИ?

В социальной службе самоуправления или кризисном центре:

Центр Marta Улица Матиса 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Проспект Курмаяс 11,Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Улица Эзера 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv

Кризисно-консультационный центр Skalbes Улица Кунгу 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Улица Талсу 39, Вентспилс Тел: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд Centrs Valdardze Улица Райня 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv