Дарья Мороз о квартире в Лиепае и любви к Латвии: "Там практически нет русских"

Российская актриса Дарья Мороз стала героиней нового выпуска подкаста Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой". В интервью знаменитость рассказала о любви к Латвии и взаимоотношениях с бывшим супругом Константином Богомоловым.
О внешности, образе и характере
Дарья Мороз всегда считала, что ее внешность - это не самое главное, что может принести ей пользу в профессии. Актриса отметила, что она кажется холодной и отстраненной, потому что старается так себя держать. Особенно в медийном пространстве. "Потому что это единственный способ сберечь себя".
Она не стала отрицать, что серьезный образ, появившийся у нее в последние годы - это заслуга экс-супруга Константина Богомолова, который растил из нее другую артистку на протяжении всех 10 лет брака.
С детства Дарья была ребенком с характером, от родителей она часто слышала упреки по этому поводу. Сейчас она понимает, что именно из-за характера имеет то, что имеет. Своей дочери Анне, которая похожа на нее, она перестала делать замечания. Какой у нее характер есть, это и хорошо.
О любви к Латвии, квартире и театре в Лиепае
В 2018 году в Лиепайском театре Константин Богомолов ставил пьесу "Вишневый сад". По словам Мороз, это было небольшое здание с прекрасной акустикой. Под сценой в суфлерской стояла непонятно зачем какая-то лесенка. Когда шел ремонт здания, эту лесенку убрали, и пропала акустика.
"Поставили лесенку обратно - акустика появилась", - с улыбкой вспомнила актриса.
Дарья Мороз рассказала, что у нее в Лиепае есть собственная квартира. Вообще она очень любит Латвию.
"Там так спокойно. С Лиепаей сложилось... Логичнее была бы Юрмала. Но в Лиепае такая латвийская Латвия. Там практически нет русских", - отметила актриса.
Она объяснила, что в этом городе вообще немноголюдно, но можно насладиться всеми балтийскими радостями жизни. Там тихо, там никого нет. Рыночная вкусная еда.
Для артистки важно, чтобы там не было много русских людей, потому что это связано с ее узнаваемостью, хотя ее все равно узнают.
"Я как очень закрытый человек не люблю, чтобы вторгались в мое личное пространство", - пояснила она.
Когда Константин ставил в Лиепае спектакль, Дарья с дочкой гуляла по парку и поняла, что ей здесь так нравится, что хочется возвращаться. Последний раз она была в Лиепае перед началом пандемии, в марте. Актриса надеется, что скоро вновь сможет приехать в Латвию.
О Константине Богомолове
Дарья Мороз призналась, что они с бывшим супругом долгое время работали вместе и потому нужна была пауза. Она длится до сих пор. Когда-нибудь она прервется. Что касается развода, то он произошел очень интеллигентно. Актриса до сих пор говорит о Константине с нежностью и уважением.
Когда Дарья уходила от мужа, то "никакой оны еще не было". Это было за два года до его новых отношений. Причины разлада были сугубо личностные. Актриса поясняет, что она переживала какой-то внутренний кризис.
"Я устала... Вошла в какую-то глухую стену... Это было связано со многими вещами... Это была внутренняя стена. Я поняла, что мне надо куда-то выходить... Было очень страшно... Я не хотела разрушать весь мир. Я хотела вынырнуть куда-то", - заметила Дарья.
Были моменты, когда Мороз жалела о том, что разошлась с мужем. Но у нее в тот момент морально не было другого выхода.
"Когда я говорю "все", это значит, что "все" было уже четыре дня назад", - пояснила актриса.
С Ксенией Собчак она не дружит, но общается. Дочь Аня гостит у них в доме. Хотя в самом начале этот момент для Дарьи был сложным. Она хотела подождать, пока Константин точно будет уверен, что это его новая семья.
Первый сезон сериала "Содержанки" снимал Константин Богомолов. Дарья не представляла, что будет такой оглушительный успех. Тогда они уже были не вместе. Это был классный процесс.
"Когда мы расстались, я начала получать цветы и роли", - иронизирует актриса.
В тот период она получила около пяти предложений. Сейчас она понимает, что у нее огромный опыт в театре и кино. В какой-то момент ей стало скучно, и она решила попробовать себя в качестве продюсера сериала "Содержанки" (3-й сезон). Дарья объяснила, что хочет заниматься своей профессией, потому что это или ей интересно, или ее развивает. Продюсирование возникло в ее жизни как некая страховка.