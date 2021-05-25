Дарья Мороз о квартире в Лиепае и любви к Латвии: "Там практически нет русских"

О внешности, образе и характере

Дарья Мороз всегда считала, что ее внешность - это не самое главное, что может принести ей пользу в профессии. Актриса отметила, что она кажется холодной и отстраненной, потому что старается так себя держать. Особенно в медийном пространстве. "Потому что это единственный способ сберечь себя".

Она не стала отрицать, что серьезный образ, появившийся у нее в последние годы - это заслуга экс-супруга Константина Богомолова, который растил из нее другую артистку на протяжении всех 10 лет брака.

С детства Дарья была ребенком с характером, от родителей она часто слышала упреки по этому поводу. Сейчас она понимает, что именно из-за характера имеет то, что имеет. Своей дочери Анне, которая похожа на нее, она перестала делать замечания. Какой у нее характер есть, это и хорошо.

Дарья Мороз ФОТО: Пресс-фото

О любви к Латвии, квартире и театре в Лиепае

В 2018 году в Лиепайском театре Константин Богомолов ставил пьесу "Вишневый сад". По словам Мороз, это было небольшое здание с прекрасной акустикой. Под сценой в суфлерской стояла непонятно зачем какая-то лесенка. Когда шел ремонт здания, эту лесенку убрали, и пропала акустика.

"Поставили лесенку обратно - акустика появилась", - с улыбкой вспомнила актриса.

Дарья Мороз рассказала, что у нее в Лиепае есть собственная квартира. Вообще она очень любит Латвию.

"Там так спокойно. С Лиепаей сложилось... Логичнее была бы Юрмала. Но в Лиепае такая латвийская Латвия. Там практически нет русских", - отметила актриса.

Она объяснила, что в этом городе вообще немноголюдно, но можно насладиться всеми балтийскими радостями жизни. Там тихо, там никого нет. Рыночная вкусная еда.

Для артистки важно, чтобы там не было много русских людей, потому что это связано с ее узнаваемостью, хотя ее все равно узнают.

"Я как очень закрытый человек не люблю, чтобы вторгались в мое личное пространство", - пояснила она.

Когда Константин ставил в Лиепае спектакль, Дарья с дочкой гуляла по парку и поняла, что ей здесь так нравится, что хочется возвращаться. Последний раз она была в Лиепае перед началом пандемии, в марте. Актриса надеется, что скоро вновь сможет приехать в Латвию.

Дарья Мороз ФОТО: Пресс-фото

О Константине Богомолове

Дарья Мороз призналась, что они с бывшим супругом долгое время работали вместе и потому нужна была пауза. Она длится до сих пор. Когда-нибудь она прервется. Что касается развода, то он произошел очень интеллигентно. Актриса до сих пор говорит о Константине с нежностью и уважением.