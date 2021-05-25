Фото ⟩ Лайма Вайкуле обратилась к поклонникам фестиваля: "Мы готовимся провести Laima Rendezvous Jūrmala"

Благодаря проходящей в Латвии вакцинации против короновируса ограничения, касающиеся проведения и посещения публичных мероприятий, в ближайшем будущем могут быть смягчены, поэтому организаторы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala уже разрабатывают концертную программу и готовы вместе с поклонниками мероприятия отпраздновать его возвращение.

"Близится лето, мы готовимся провести Laima Rendezvous Jūrmala и финал конкурса Laima Voice, и я надеюсь, что правительство разрешит нам встретиться и все произойдет. Мы любим вас! Увидимся в июле", - обратилась к поклонникам муза фестиваля Лайма Вайкуле.

Стало также известно, что программа Laima Rendezvous Jūrmala в этом году претерпит интересные изменения благодаря международному вокальному конкурсу Laima Voice, который стартовал онлайн в апреле 2020 года и вызвал огромный интерес как у латвийских талантов и слушателей, так и у зарубежной аудитории.

"Пока мы ожидаем уточнений от латвийского правительства по поводу проведения публичных мероприятий, организационные работы идут полным ходом! В первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala мы не только отпразднуем долгожданную встречу с нашими поклонниками, но и подведем итоги конкурса Laima Voice, наградив его победителя", - поделилась планами главный продюсер фестиваля Элита Милграве, добавив, что люди, купившие билеты заранее, будут иметь преимущество в посещении мероприятия.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, традиционно проходящий в Юрмале с 2015 года, стал неотъемлемой частью культурной жизни Латвии и одним из самых ожидаемых событий года. Гостям концертного зала "Дзинтари" фестиваль на протяжении пяти лет дарил и продолжит дарить незабываемое шоу и уникальную возможность лицезреть на одной сцене легенд латвийской и зарубежной эстрады, выступающих соло и дуэтами, а также открывать для себя ярких молодых исполнителей из Латвии, России, Украины, Грузии, Израиля и множества других стран.

В предыдущие годы участниками фестиваля были: Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Маркус Рива, Лаурис Рейникс, Саманта Тина, Айя Андреева, Патриша, Инесса Галанте, Крис Норман, Хибла Герзмава, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Monatik, Стас Михайлов, Ксения Сидорова, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Нино Катамадзе, Настя Каменских, Лолита, Марио Бионди, Валерий Сюткин, Макс Барских, Сати Казанова, Бьянка, Алексеев, Эмин, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Дана Соколова, Maruv и многие другие. Благодаря прямой трансляции и поддержке социальной сети Odnoklassniki.ru фестиваль смотрят более 100 миллионов зрителей по всему миру.