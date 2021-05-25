ТНТ покажет комедийный сериал "Ле.Ген.Да" с Романом Курцыным в роли звезды ММА

Эстетика олдскульных боевиков, видеоигр и музыки соединится в сериале "Ле.Ген.Да", современной истории о пути к успеху и принятии себя от сценаристов сериалов "Физрук" и "Мир! Дружба! Жвачка!". Главным героем станет боец смешанных единоборств по прозвищу Легенда, которого поймали на допинге прямо перед тем, как он собирался подписать контракт с UFC. Премьера "Легенды" состоится 31 мая в 20:00 на ТНТ.

ФОТО: Пресс-фото

По сюжету, из-за своей самовлюбленности и эгоизма непобежденный боец ММА не замечает, как оказывается предан самыми близкими людьми. Теперь профессиональный спорт для него закрыт. Другого это могло бы разрушить, но для Легенды это лишь повод разогнаться и прыгнуть еще выше.

Главный герой до сих пор хранит доставшийся ему от отца коллекцию кассет с фильмами "Кровавый спорт", "Каратэ-Пацан", "Путь Дракона" и другими классическими шедеврами. После допингового скандала он возвращается туда, где был воспитан: в захудалый клуб "Раунд", которым до сих пор заправляет его детский тренер Григорич. В этом же клубе Легенда снова встречается с Аней, дочкой Григорича и детской любовью героя. Легенда намерен перестроить клуб и воспитать свою команду – не просто бойцов, а победителей по жизни. Они разорвут мировые ринги и очистят честное имя Легенды. Разумеется, тренироваться к одержимому VHS-мудростями мастеру, который на любой лужайке видит поле битвы, приходят редкие отщепенцы и фрики.

ФОТО: Пресс-фото

Бойца Легенду в сериале сыграл Роман Курцын. Актер самостоятельно выполнял все трюки и занимался хореографией боев. Роль тренера Григорича исполнил Виталий Хаев, его дочку Аню, администратора клуба – Анастасия Уколова, а ее боевую подругу Симону - Юлия Топольницкая. Также в сериале снялись Степан Девонин ("Мир! Дружба! Жвачка!"), Ростислав Бершауэр ("Мылодрама", "Толя-Робот"), Екатерина Агеева ("Фея"), Магомед Муртазаалиев ("Жених", "Рашн Юг"), Светлана Камынина ("Интерны") и другие.

"Ле.Ген.Да" на ТНТ - это новая работа компаний DroogDrooga Films - продюсеров Сергея Корнихина, Константина Майера, Николая Куликова и "1-2-3 production -продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Пилот сериала совместно написали Александр Белов - один из авторов драмы "Мир! Дружба! Жвачка!" и, ставший шоураннером, Константин Майер, который работал над сериалами "Физрук", "Толя Робот", "Настя, соберись!" и фильмами "Я худею" и "Огонь". Над сценарием сезона работали Николай Куликов ("Я худею", "Движение Вверх", "Горько") и авторы сериалов "Ивановы-Ивановы" и "Толя Робот" - Мехрали Пашаев, Андрей Владимиренко и другие. Режиссером стал Никита Власов ("Рашн юг").

ФОТО: Пресс-фото

Константин Майер: "Легенда" - это наше признание в любви VHS-эпохе. Мы играемся с канонами фильмов, на которых мы росли – человечных боевиков, в духе, "Кикбоксера" и душещипательных лавстори на подобии "Неспящих в Сиэтле". Леня, по прозвищу Легенда, попросту, считает себя героем этих фильмов. Для него Россия - это страна-боевик. Отчасти с ним можно согласиться - в России есть культ силы и победы любой ценой. В характере Легенды, как и в характерах большого количества наших мужчин, этот культ крепко укоренился. Герой просто не способен признать, что он чего-то не умеет или не знает, Легенда абсолютно уверен - если он - победитель на ринге, то он победит во всем, за что ни возьмется, и поэтому постоянно вляпывается в приключения. Это путь от непоколебимого героя боевика к тонко-чувствующему человеку".

Роман Курцын: "Я уверен, что это моя лучшая роль, роль-мечта любого парня в нашей стране, особенно моего поколения. Люди, которые выросли на боевиках со Сталлоне, Шварценеггером, Джеки Чаном, Ван Даммом, Лундгреном, не останутся равнодушными к нашему сериалу. В нем столько месседжей, отголосков, отсылок к этому пласту культуры. Я думаю, что "Легенда" будет бомбой! Ведь у нас и правда еще никто не снимал комедийный сериал с экшеном и таким количеством драк, такого формата не было. Поэтому я желаю "Легенде" и мировой славы тоже".

Смотрите экшен-комедию "Легенда" с 31 мая в 20:00 на ТНТ!